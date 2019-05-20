‘Dünya Sağlık Örgütü Seyahat Harcamaları Nedeniyle Güven Kaybedebilir’

Associated Press (AP) haber ajansı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışanlarının seyahat giderlerinin kurumun güvenilirliğini sarsabilecek düzeyde olduğunu ileri sürdü. Ajansın kurum içinden temin edilen bilgilere dayandırdığı haberine göre, DSÖ çalışanları sıklıkla kurumun kendi kurallarını da ihlal ederek iş seyahatlerinde birinci sınıf uçuş ve konaklamayı tercih ediyor. Kurumun geçen yıl seyahat için 192 milyon dolar harcadığı bildiriliyor.

AP, Birleşmiş Milletler çatısı altındaki DSÖ’nun iş seyahatlerine ayırdığı bütçeye geçen yıl da dikkat çekmişti. DSÖ’nün bu hafta Cenevre’de başlayan yıllık konferansı öncesinde yayınlanan AP haberinin, kurumun bağışçıları ve ortakları üzerinde etki yaratabileceği öngörülüyor.

Uzmanlar, dünyada acil sağlık hizmeti arz eden konularda devreye girmekle sorumlu olan DSÖ’nün seyahat bütçesiyle ilgili kurallarındaki açıkların bir an önce düzeltilmesi gerektiği görüşünde.

AP’nin 2017 yılında muhbirlerden gelen iddialar doğrultusunda başlattığı araştırma sonucunda DSÖ yetkilileri gerekli adımı atacakları vaadini vermişti. Her ne kadar eleştirilere neden olan seyahat giderleri 2018 yılında 2017’ye oranla yüzde 4 oranında azalmış olsa da, DSÖ çalışanlarının iş amaçlı seyahat ederken yaptıkları harcamalardan çok daha fazla tasarruf edilebileceği belirtiliyor.