HABER

‘Dünya Sağlık Örgütü Seyahat Harcamaları Nedeniyle Güven Kaybedebilir’

20.05.2019 22:40 | Son Güncelleme

AP haber ajansı, Dünya Sağlık Örgütü çalışanlarının seyahat giderlerinin kurumun güvenilirliğini sarsabilecek düzeyde olduğunu ileri sürdü. Habere göre, DSÖ çalışanları sıklıkla kurumun kendi kurallarını da ihlal ederek iş seyahatlerinde birinci sınıf uçuş ve konaklamayı tercih ediyor

‘Dünya Sağlık Örgütü Seyahat Harcamaları Nedeniyle Güven Kaybedebilir’

Associated Press (AP) haber ajansı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışanlarının seyahat giderlerinin kurumun güvenilirliğini sarsabilecek düzeyde olduğunu ileri sürdü. Ajansın kurum içinden temin edilen bilgilere dayandırdığı haberine göre, DSÖ çalışanları sıklıkla kurumun kendi kurallarını da ihlal ederek iş seyahatlerinde birinci sınıf uçuş ve konaklamayı tercih ediyor. Kurumun geçen yıl seyahat için 192 milyon dolar harcadığı bildiriliyor.

AP, Birleşmiş Milletler çatısı altındaki DSÖ’nun iş seyahatlerine ayırdığı bütçeye geçen yıl da dikkat çekmişti. DSÖ’nün bu hafta Cenevre’de başlayan yıllık konferansı öncesinde yayınlanan AP haberinin, kurumun bağışçıları ve ortakları üzerinde etki yaratabileceği öngörülüyor.

Uzmanlar, dünyada acil sağlık hizmeti arz eden konularda devreye girmekle sorumlu olan DSÖ’nün seyahat bütçesiyle ilgili kurallarındaki açıkların bir an önce düzeltilmesi gerektiği görüşünde.

AP’nin 2017 yılında muhbirlerden gelen iddialar doğrultusunda başlattığı araştırma sonucunda DSÖ yetkilileri gerekli adımı atacakları vaadini vermişti. Her ne kadar eleştirilere neden olan seyahat giderleri 2018 yılında 2017’ye oranla yüzde 4 oranında azalmış olsa da, DSÖ çalışanlarının iş amaçlı seyahat ederken yaptıkları harcamalardan çok daha fazla tasarruf edilebileceği belirtiliyor.

Kurumun üst düzey yöneticilerinin katıldığı Dünya Sağlık Kurultayı tüm hafta boyunca devam edecek ve DSÖ yetkilileri Ebola’yla mücadele çalışmaları için gereken bütçeyi temin edebilmek için bu kurultay boyunca bağış toplamaya çalışacak.

Londra’daki Queen Mary Üniversitesi’nden küresel sağlık alanı profesörü Sophie Harman, “DSÖ’nün uluslararası topluma seslenip ‘Ebola’yla savaşmak için daha fazla paraya ihtiyacımız var’ diyebilmesi için öncelikle kendi içindeki sorunları çözmesi gerekiyor” yorumunda bulundu.

DSÖ’den de konuya ilişkin açıklama Pazartesi günü geldi. Yazılı açıklamada, DSÖ’nün misyonu gereği seyahatin mecburi olduğunun altı çizildi ve 2018 yılında alınan kararlar doğrultusunda, çalışanların seyahatlerinin ‘gerekli, ekonomik, uygun ve etkili’ olması gerektiği yönündeki kuralın etkin bir şekilde devrede olduğu iddia edildi.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
ABD’nin Güney Sınırında Bir Çocuk Daha Öldü ABD’nin Güney Sınırında Bir Çocuk Daha Öldü 
Dünya diken üstünde! Tüm gözler orada: Açıklamalar peş peşeDünya diken üstünde! Tüm gözler orada: Açıklamalar peş peşe
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya diken üstünde! Tüm gözler orada: Açıklamalar peş peşe

Dünya diken üstünde! Tüm gözler orada: Açıklamalar peş peşe

Notre Dame'ın yeni hali nasıl olacak? İşte en absürd restorasyon önerileri

Notre Dame'ın yeni hali nasıl olacak? İşte en absürd öneriler

Rus kadın askerin fotoğrafı tartışma yarattı

Rus kadın asker bunu yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Kilo verip bambaşka biri oldu! İnanılmaz değişim

Kilo verip bambaşka biri oldu!

Fransa'dan skandal başörtüsü kararı

Fransa'dan skandal başörtüsü kararı

ABD'den Yeşil Bölge'ye saldırı hakkında açıklama

ABD'den Yeşil Bölge'ye saldırı hakkında açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.