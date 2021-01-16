HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya Sağlık Örgütü: Seyahatlerde 'aşı pasaportu' istenmesini tavsiye etmiyoruz

Dünya Sağlık Örgütü: Seyahatlerde 'aşı pasaportu' istenmesini tavsiye etmiyoruz

16.01.2021 22:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dünya Sağlık Örgütü: Seyahatlerde 'aşı pasaportu' istenmesini tavsiye etmiyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Acil Durum Komitesi, Covid-19 salgını nedeniyle uluslararası seyahatler için "aşı pasaportu şartı" getirilmesine sıcak bakmadığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Acil Durum Komitesi, Covid-19 salgını nedeniyle uluslararası seyahatler için "aşı pasaportu şartı" getirilmesine sıcak bakmadığını duyurdu.

Cenevre'de örgütün merkezinde düzenlenen basın toplantısında WHO Komitesi, "Mevcut aşıların bulaşmayı engellemekteki etkisi henüz bilinmediği için", yolculardan aşı olduğuna dair kanıt istenmemesi tavsiyesinde bulundu.

Komite, seyahatlerde WHO'nun mevcut kılavuzuna ve bilinen uygulamalara uyulmasını önerdi.

Birçok ülkede yaygın kullanıma sokulan koronavirüs aşıları, hastalığı ağır geçirmeyi önlemeleri bakımından etkili bulunsa da, hastalığı bulaştırma bakımından henüz bir sonuç vermiş değil.

WHO Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da bir soru üzerine Komite'nin "seyahat eden kişiler için aşı olduğunu kanıtlayan belge bulundurması şartını" tavsiye etmediğini vurguladı.

Şimdiye kadar İngiltere, İzlanda, Danimarka, Belçika ve İspanya gibi ülkelerde aşı pasaportu ya da bağışıklık sertifikası gibi uygulamalar gündeme gelmişti.

Koronavirüs pasaportu

Kimi teknoloji firmaları da aşı ve bağışıklık bilgilerinin tutulduğu elektronik sertifikaları kullanıma sokmak üzere mobil uygulama tasarımları geliştirmeye başladı.

'Aşılar eşit dağıtılmalı'

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, Covid-19 aşıları için küresel dayanışma çağırısı yaparak, "Sağlık çalışanları yoruldu ve sağlık sistemleri zorlanıyor. Bazı ülkelerde de oksijen kaynaklarının azaldığını görüyoruz" dedi.

Ghebreyesus, "Komite'nin, Covid-19 aşılarının eşit bir şekilde dağıtılması gerektiğini vurgulamasından memnuniyet duydum" ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü, aşılamalarda sağlık çalışanları ve en yüksek risk altındaki kişilere öncelik verilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Aşı üreticilerinin, aşıların güvenlik ve etkinliğine ilişkin ellerindeki verileri WHO ile paylaşması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Bu tür verilerin eksikliği, küresel düzeyde aşıların zamanında ve eşit bir şekilde tedarik edilmesinin önündeki bir engeldir" uyarısında bulunuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakınİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakın
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 25 milyonu aştıDünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 25 milyonu aştı
Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

Mesut Özil, Fenerbahçe'de

Mesut Özil, Fenerbahçe'de

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Ocak koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

Interpol'ün aradığı Türk vatandaşı Ukrayna'da yakalandı

Interpol'ün aradığı Türk vatandaşı Ukrayna'da yakalandı

Kayıp doktordan 3 gündür iz yok! Valilik'ten açıklama

Kayıp doktordan 3 gündür iz yok! Valilik'ten açıklama

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 25 milyonu aştı

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 25 milyonu aştı

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Suudi Arabistan, Doha büyükelçiliğini yeniden açıyor

Suudi Arabistan duyurdu! 3 yıl sonra bir ilk

Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Nisan'a kadar uzatıldı

Ülkede karantina süresi 1 Nisan'a uzatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.