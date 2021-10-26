HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dünya Sağlık Örgütü sıtma aşısının yaygın kullanımına yeşil ışık yaktı

Dünya Sağlık Örgütü sıtma aşısının yaygın kullanımına yeşil ışık yaktı

26.10.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çarşamba günü, özellikle Afrika'da çocukların ölümüne yol açan sıtmaya karşı tek onaylamış aşının yaygın olarak kullanılmasını önerdi.

Dünya Sağlık Örgütü sıtma aşısının yaygın kullanımına yeşil ışık yaktı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çarşamba günü, özellikle Afrika'da çocukların ölümüne yol açan sıtmaya karşı tek onaylamış aşının yaygın olarak kullanılmasını önerdi.

Bu, her yıl yüz binlerce insanı öldüren bir hastalığa karşı büyük bir ilerlemeye işaret ediyor.

Sıtma, binlerce yıldır insanlığın en büyük sorunlarından biri ve çoğunlukla bebekleri ve küçük çocukları öldürüyor.

WHO; 2019'dan beri devam eden Gana, Kenya ve Malavi'deki pilot aşı programlarının başarısından sonra, RTS,S veya Mosquirix olarak bilinen aşının Sahra altı Afrika'da orta ila yüksek düzeyde hastalık taşıyanlar arasında yaygınlaştırılması gerektiğini açıkladı.

WHO Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bunun "tarihi bir an" olduğunu söyledi.

WHO Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Ghebreyesus, "Geliştirilmesi 30 yıldan fazla zaman alan RTS,S sıtma aşısı, halk sağlığında tarihin gidişatını değiştirecek" açıklamasında bulundu ve ekledi:

"(Bu) her yıl on binlerce genç hayat kurtarabilir."

WHO Küresel Sıtma Programı Direktörü Dr. Pedro Alonso da, "Bilimsel açıdan bakıldığında bu büyük bir buluş, halk sağlığı açısından bakıldığında ise bu tarihi bir başarı" dedi.

Alonso, "100 yılı aşkın bir süredir sıtma aşısı bulmaya çalışıyoruz, Afrikalı çocukların hayatını kurtaracak ve hastalanmalarını önleyecek" ifadelerini kullandı.

2019'da 386 bin Afrikalı sıtmadan öldü

Sıtma, Afrika'da COVID-19'dan çok daha ölümcül.

Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre, 2019'da sıtma nedeniyle 386 bin Afrikalı hayatını kaybetti.

Örgüt, sıtma vakalarının ve ölümlerinin % 94'ünün 1,3 milyar nüfuslu Afrika'da gerçekleştiğini söylüyor.

sıtma

Hastalık, enfekte sivrisineklerin ısırıklarıyla insanlara bulaşan parazitlerden kaynaklanıyor. Bu parazitler tekrar üreyebilmek için kan hücrelerini işgal ve yok ediyor. Hastalık ateş, kusma ve yorgunluk gibi belirtiler gösteriyor.

Aşının çocuklardaki ciddi vakaları önleme başarısı yüzde 30 ancak onay alan tek aşı olması sebebiyle büyük önem taşıyor.

Bir sonraki adım fon bulmak

Uzmanlar, şimdiki zorluğun aşının üretimi ve dünyanın en yoksul ülkelerinden bir kısmına dağıtımı için fon bulmak olacağını söylüyor.

Aşıyı üreten İngiltere merkezli GSK şirketi, bugüne kadar WHO'nun pilot programlarına bağışlanan 10 milyona ek olarak, 2028'e kadar üretim maliyeti ile yüzde 5 kâr marjını aşmayacak bir ücrete, yılda 15 milyon doz aşı üretmeyi taahhüt etti.

Bu yıl WHO tarafından yürütülen küresel bir pazar araştırması, orta ila yüksek bulaşma oranının olduğu bölgelerde kullanılmaya başlanması halinde 2030'a kadar yıllık sıtma aşısı talebinin 50 ila 110 milyon doz olacağını hesaplamıştı.

Reuters, yoksul ülkelerin aşılamaya erişimini arttırmak amacıyla kurulmuş uluslararası bir kamu-özel ortaklığı olan Aşı İttifakı Gavi'nin Aralık ayında aşı programının nasıl fonlanacağını değerlendireceğini bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısıAraç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısı
PARTNERSongül Karlı'nın sunuculuk macerası kısa sürdü! İşte yerine gelen isimSongül Karlı'nın sunuculuk macerası kısa sürdü! İşte yerine gelen isim
Burun tıkanıklığı deyip geçmeyin! Hayati tehlikelere yol açıyorBurun tıkanıklığı deyip geçmeyin! Hayati tehlikelere yol açıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

Kadın çalışanın başına silah dayayan müdürden kan donduran sözler

Kadın çalışanın başına silah dayayan müdürden kan donduran sözler

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

Serap Paköz'de "Çocuk benden değil" diyerek canlı yayına çıkan adama çifte darbe!

Serap Paköz'de "Çocuk benden değil" diyerek canlı yayına çıkan adama çifte darbe!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için Emin Çapa'dan flaş iddia

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için Emin Çapa'dan flaş iddia

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

Bill Gates Türkiye'ye geldi, saatlerce orayı gezdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı

e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Maçta skandal! Kur’an-ı Kerim sayfaları konfeti şeklinde sahaya fırlatıldı

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Mesaj ortaya çıktı! Dünyanın konuştuğu olayla ilgili akılalmaz iddia

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.