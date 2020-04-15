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Dünya Sağlık Örgütü-Trump gerilimine İngiltere'den ilk yorum

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2020 22:39 | Son Güncelleme

İngiltere'de Başbakanlık Sözcüsü "küresel birlik önemli" diyerek İngiltere'nin Dünya Sağlık Örgütü'nü finanse etmeye devam edeceğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü-Trump gerilimine İngiltere'den ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) yardım fonlarını keseceğini duyurmasından sonra İngiltere Başbakanlık Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere yardım fonlarını durdurmayı planlamıyor" ifadeleri kullanıldı. Koronavirüsü yenmek için küresel birliğin gerekli olduğunu ifade eden Başbakanlık Sözcüsü, İngiltere'nin WHO'yu finanse etmeye devam edeceğini belirtirken ABD Başkanı Trump'ın kararı hakkında yorum yapmayı reddetti.

"Bizim konumumuz, İngiltere'nin küresel sağlık müdahalesine liderlik etmekte önemli bir rolü olan WHO'nun finansmanını durdurma planının olmamasıdır" diyen Sözcü aynı zamanda, "Koronavirüs küresel bir tehdittir. Ülkelerin bu ortak tehdidi yenmek için birlikte çalışması çok önemli" dedi.

"FON VERMEYİ DURDURMA PLANIMIZ YOK"

Çin'in ölümcül koronavirüs hakkındaki bilgileri gerektiği kadar hızlı ve açık bir şekilde paylaşamadığı iddiaları konusunda da yorum yapan Başbakanlık Sözcüsü, "Her zaman virüs hakkında şeffaf ve doğru bilgilerin etkili bir küresel mücadele için gerekli olduğu görüşündeyiz" ifadelerini kullandı.

İngiltere, yıllık 17 milyon Pound fon ve projelere gönüllü katkılarda bulunmak üzere büyük miktarda WHO'nun en büyük bağışçılarından biri konumunda.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık Örgütü ingiltere Trump

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