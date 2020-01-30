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Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 23:30 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin’de ortaya çıkan korona virüsünün dünya ülkelerine yayılması nedeniyle uluslararası acil durum ilan etti.Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında korona virüsü nedeniyle uluslararası acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin’de ortaya çıkan korona virüsünün dünya ülkelerine yayılması nedeniyle uluslararası acil durum ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında korona virüsü nedeniyle uluslararası acil durum ilan edildiğini duyurdu. WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada acil durum ilanının nedenine ilişkin, “Asıl neden Çin’de ne olduğu değil, diğer ülkelerde ne olduğu” ifadeleriyle, durumun uluslararası ciddiyetine dikkat çekti. Ghebreyesus asıl endişeyi ise korona virüsünün bağışıklık sisteminin zayıf olduğu ülkelere ulaşmasının oluşturduğu belirtti.

Çin’deki korona virüsü nedeniyle ölüm sayısının 170’e çıktığı bildirilirken WHO, Çin dışındaki 18 ülkede toplam 98 vakaya rastlandığını ancak ölüm yaşanmadığını duyurdu.

Dr. Ghebreyesus, Cenevre’de gerçekleştirilen basın toplantısında korona virüsü için, “Benzeri görülmemiş bir nedene bağlı benzeri görülmemiş bir salgın” ifadelerini kullandı.

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