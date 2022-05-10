Dünya Sağlık Örgütü Üyelerinden Rusya Kararı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bölgesi üyeleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak bölge ofisinin kapatılması ve ülkedeki toplantıların askıya alınmasıyla sonuçlanabilecek bir kararı onayladı.

Avrupa bölgesi özel oturumunda, Ukrayna ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen karar, Rusya, Belarus ve Tacikistan’ın aleyhte oyları ve 2 çekimser oya karşı 43 oyla kabul edildi.

Kararı destekleyenler, girişimi Moskova'yı izole etmek için önemli bir siyasi adım olarak görüyor; ancak Rusya'nın sağlık sistemi üzerinde herhangi bir önemli etkiden kaçınmak için çaba sarf ettiklerini dile getiriyor.

Kararda, Rusya'nın askeri harekatlarından kaynaklanan toplu ölümlerin yanısıra kronik ve bulaşıcı hastalık risklerine atıfta bulunularak, Ukrayna'da bir "sağlık acil durumu" olduğu vurgulandı.

Karara karşı çıkan Rusya'nın temsilcisi Andrey Plutnitski, "son derece hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Plutnitski, Dünya Sağlık Örgütü üyelerinin ve üst düzey yetkililerinin katıldığı toplantıda, "Bunun küresel sağlık sistemi için büyük zararları olacağına inanıyoruz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü kararının yeterince sert olmadığını düşünerek, eleştirenler de oldu. Reuters haber ajansına konuşan diplomatlar, bu ay sonunda yapılacak daha üst düzey bir toplantıda üyeler Rusya'nın oy haklarını dondurmaya çalışabilecek olsa bile, yasal formaliteler nedeniyle Rusya'yı Dünya Sağlık Örgütü yönetim kurulundan uzaklaştırma çabalarını bıraktıklarını söyledi.

En az 3 bin kişi tedavi olamadığı için öldü

Öte yandan aynı toplantıda, Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa şefi Hans Kluge, Ukrayna'da en az 3 bin kişinin kronik hastalıklar için tedavilere erişemedikleri için hayatını kaybettiğini açıkladı.

Örgüt, şimdiye kadar Ukrayna'da sağlık tesislerine düzenlenen yaklaşık 200 saldırıyı belgeledi. Hans Kluge, 53 üye ülkenin yanısıra Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey yetkililerinin de katıldığı bölgesel toplantıda, şu anda Ukrayna’da sadece birkaç hastanenin hizmet verdiğini söyledi.

HIV, AIDS ve kanser gibi hastalıklara atıfta bulunan Kluge, "Hanelerin yüzde 40'ında artık erişemedikleri kronik hastalık tedavisine muhtaç en az bir kişi var ve bu da tahmini olarak en az 3 bin erken tedaviyle önlenebilir ölümle sonuçlandı" diye konuştu.

