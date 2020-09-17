DSÖ uzmanı: Koronavirüs salgınının daha başlangıcındayız

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 özel temsilcilerinden Dr. David Nabarro, dünyanın daha koronavirüs salgınının başında olduğu uyarısında bulundu.

İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin sorularını yanıtlayan Nabarro, "Bu korkunç durum salgınlarla ilgili herhangi bir bilim kurgu filmindekinden çok daha kötü. Salgının vereceği zararları daha yeni görmeye başladık, daha ortalarında bile değiliz" dedi.

"Hepimiz mevcut durumu korkunç, utanç verici buluyoruz" diyen Dr. Nabarro, "Bir sağlık meselesi öylesine kontrolden çıktı ki, şimdi dünyayı sarsıyor" ifadelerini kullandı.

'BU KORKUNÇ DURUM ÖNLENEBİLİRDİ'

Koronavirüs salgınının dünyayı yalnızca resesyona sürüklemeyeceği uyarısını yapan Dr. Nabarro, "Muhtemelen yoksulların sayısını ikiye katlayacak, yetersiz beslenen insanların sayısını ikiye katlayacak, yüz milyonlarca küçük işletmenin iflasına yol açacak, birçok gencin eğitim fırsatını elinden alacak devasa bir ekonomik daralmaya sürüklüyor" yorumunu yaptı.

Dr. Nabarro, "Hiçbirimiz böyle bir şeyi tasavvur edemezdik. Durum bilim kurgu filmlerinkinden daha korkunç ve daha başlangıcındayız" dedi ve ekledi: