Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Turizm Örgütü'nden ortak 'koronavirüs' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Turizm Örgütü'nden (DTÖ) yaptığı ortak açıklamada, koronavirüse karşı DSÖ'nün "hiçbir seyahat veya ticaret kısıtlaması tavsiyesinde bulunmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, koronavirüs ile bağlantılı ülkelerin aldığı önlemlerin "uluslararası seyahate ve ticarete gereksiz müdahaleleri en aza indirecek düzeyde olması için" ilgili ülkelerle yakın iş birliği içinde çalışıldığı kaydedildi.

Turizm sektörünün her şeyden önce insan sağlığı ve refahını düşündüğü belirtilen açıklamada, Kovid-19'a karşı alınacak önlemlerde turizm sektörünün etkili bir şekilde katkı sağlayabilmesini garanti etmek için "uluslararası iş birliğinin hayati öneme sahip olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, "Seyahat kısıtlamaları koymak, uluslararası trafiğe gereksiz müdahaleyi teşvik edebilir ve turizm sektörünü olumsuz etkileyebilir." uyarısında bulunuldu.

Turizm sektörünün Kovid-19'a vereceği cevabın, DSÖ'nün tavsiyelerine uyumlu olması gerektiği vurgulanan açıklamada, önlemlerin "ölçülü, kamu sağlığı tehdidiyle orantılı ve yerel bir risk esasına dayanması gerektiği" ifade edildi.