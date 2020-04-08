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Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı: Dünya Koronavirüsten ne zaman kurtulur?

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2020 11:52 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier “Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna cevap verdi.

Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı: Dünya Koronavirüsten ne zaman kurtulur?

NTV'nin haberine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier koronavirüs salgınına ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi.

Virüs sıcakta kayboluyor mu?

CL: Bu konudaki araştırma sonuçları henüz kesin değil. Bu virüs üzerinde hala çalışmalarımız sürüyor, nihayetinde sadece 3 ayın biraz üzerinde bir süredir biliyoruz bu virüsü. Bir görüş bu virüsün sıcak hava ile yok olduğu ama bir taraftan da hava sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde de bu virüse dair vakalar biliyoruz. Ama bu konudaki çalışmalar sürüyor, önümüzdeki haftaların getirdikleriyle bunu göreceğiz.

Türkiye bu süreci nasıl yürütüyor sizce? Türkiye'nin verileri, vaka sayılarına baktığınızda nasıl bir mücadele veriyor?

CL: Bunu daha genel cevaplamama izin verin. Şu anda neredeyiz sorusu bir kristal küre sorusu. Bunun içinde pek çok faktör var. Bunun tedavisine ilişkin çalışmalar, bir aşının bulunup bulunmayacağına, bu aşının lisansı alındıktan sonra ne kadar üretilip üretilmeyeceğine ve bu aşının ne kadar geniş kitlelerere dağıtılıp dağıtılamayacağına ve elbette ülkelerin alacağı tedbirlere bağlı.

Örneğin, İtalya, İspanya, Fransa'da vaka sayılarının düştüğünü görüyoruz. Bunlar iyi haberler. Ama günlük vaka sayısında artışların sürdüğünü de görüyoruz. Yani hala vakalar var. Bunun nasıl devam edeceği önemli. Küresel olarak 1 milyondan fazla vakamız var, bu çok büyük bir rakam. Ama şu açık ki, son noktaya çok uzağız.

Salgının daha yeni başladığı ülkeler var. Bazı ülkelerde sayı 1- 20-50 vaka. Başlangıçta yayılımı kesmeyi başarabiliriz. İşte tüm bu verileri düşünmek zorundayız. Tabi test kapasitesinin de artırılması gerekiyor. Testlerle vakaları ve onlarla irtibatlarını bulmak gerekiyor. Tüm şüpheli veya semptomatik vakalarda test çok önemli. Tabii dünya genelinde sağlık çalışanı, labroatuar, test kapasitesi gibi sorunlar var. Yani özetle bu sorunuzun içinde çok fazla bilinmeyen var. Bu yüzden tüm dünya ülkeleri bir araya gelmeli ve bu virüse karşı mücadeleyi birlikte yürütmeli.

NE ZAMAN BİTECEK?

Bir başka kristal küre sorusu, bu iş ne zaman bitecek?

CL: Bu tamamen aşı ve ilaç çalışmalarına bağlı. Bu ikisini ne kadar yakın sürede bulacağımıza bağlı. Dolayısıyla bu konuda, bu noktada bir öngörümüz yok. Bu konuda bir tahminim yok maalesef.

Bir yıl, iki yıl?

CL: Gerçekten söylemek zor. Aşının 12-18 aya ancak üretilebileceği biliniyor. Bunun üretime geçilmesi daha uzun süre. Ama aşı kuşkusuz bu mücadelede başarılı olmamız için çok önemli. Bu iş ne zaman bitecek derken neyi kastediyorsunuz? Evrende Covid virüsünün yok olması ve sıfırlanması mı? Yoksa bu virüsle mücadele yöntemini öğrenmemiz ve iyileşme sağlamak mı?

Muhtemelen ikincisi, ilk etapta ulaşmaya çalıştığımız şey o sanırım...

CL: Kesinlikle. Yeniden işe gitmek, ekonominin yeniden çalışması, okulların yeniden açılması ve evet, dediğiniz gibi yeniden normale dönmek.. Çok zor bir soru. Hepimiz bu sorunun cevabını verebilmek istiyoruz. Evinde bu röportajı veren birisi olarak ben de...

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs Christian Lindmeier

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