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Dünya Sağlık Örgütü, yarın korona virüs gündemiyle toplanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 20:28 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü’nün yarın korona virüs gündemiyle acil toplantı düzenleyeceği duyuruldu.Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin’de ortaya çıkarak hızla yayılan ve 2019-nCoV olarak adlandırılan yeni tip bir korona virüsüne yönelik yarın (30 Ocak) toplantı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, yarın korona virüs gündemiyle toplanacak

Dünya Sağlık Örgütü’nün yarın korona virüs gündemiyle acil toplantı düzenleyeceği duyuruldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin’de ortaya çıkarak hızla yayılan ve 2019-nCoV olarak adlandırılan yeni tip bir korona virüsüne yönelik yarın (30 Ocak) toplantı gerçekleştirileceğini duyurdu. Toplantıda, korona virüsün yayılmasının uluslararası anlamda bir sağlık tehdidi olup olmadığına yönelik karar verileceği belirtildi. WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgınla ilgili olarak acil durum kararı alınıp alınmamasının söz konusu toplantıda kararlaştırılacağını açıkladı. Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "WHO’nun bu haftaki durum raporunda yeni tip korona virüsü için yapılan ’orta derece tehlikeli’ değerlendirilmesinde yer alan hata için üzgünüm" dedi.

Toplantının Dünya Sağlık Örgütü’nün Genel Merkezinin bulunduğu İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılması bekleniyor.

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