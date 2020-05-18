Dünya Sağlık Örgütü'nden Bağımsız Soruşturma Çağrısına Olumlu Yanıt

Afrika, Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerden oluşan bir koalisyon tarafından talep edilen bağımsız değerlendirme sürecinde Dünya Sağlık Örgütü’nün salgına küresel çapta müdahaleden çıkarılan dersleri ve edinilen tecrübeyi ortaya koyması bekleniyor. Ancak bu değerlendirmede salgının ilk olarak nerede başladığı gibi hala tartışma konusu olan ayrıntılar ele alınmayacak.

Genel Başkan Tedros Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün salgını yönetme sürecinin mümkün olan en kısa sürede bağımsız şekilde değerlendirileceğinin sözünü verdi.

ABD, Dünya Sağlık Örgütü’nün Corona virüsü salgınına müdahalesini yetersiz bulmuş ve örgüt bütçesine yaptığı katkıyı geçici süreyle askıya almıştı. Çin’i virüsle ilgili zamanında bilgi paylaşmamak ve şeffaf olmamakla suçlayan ABD, Dünya Sağlık Örgütü’nü de “Çin merkezli” davranmakla eleştirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) internet üzerinden düzenlenen genel kurul toplantısında, Corona salgını sürecini nasıl yönettiğine ilişkin bağımsız soruşturma çağrılarına olumlu yanıt verdi. Toplantıda Çin’den Dünya Sağlık Örgütü’ne 2 milyar dolar bağış sözü geldi.

‘‘Üye ülkeler iyi niyetle hareket etmediğinde Dünya Sağlık Örgütü’nün bilgi paylaşımı ve şeffaflık gibi en temel görevini yerine getiremediğini gördük. Bu durumun bir daha yaşanmamalı” diye konuştu.

Azar, Çin’in ismini vermeden, ‘‘Salgını kontrol altına alma çabasında en azından bir üye ülke şeffaflık yükümlülüğüne uymadı, bunun da dünyaya bedeli ağır oldu” dedi.

Genel kurul toplantısında “salgının neden kontroldan çıktığı konusunda dürüst olma zamanının geldiğini” söyleyen ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, “Bu örgütün dünyanın ihtiyaç duyduğu verileri toplamaması çok sayıda can kaybına neden oldu’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Dünya Sağlık Örgütü’nü Çin’in ilk aşamalarda pandeminin boyutunu gizlemesine yardım etmekle suçlamış, bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de örgütün başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’un istifasını istemişti.

Çin’den Dünya Sağlık Örgütü’ne 2 milyar dolar sözü

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Corona virüsüyle ve salgının ekonomik etkileriyle mücadele için örgüte 2 milyar dolar bağışlayacaklarını açıkladı.Çin geçen yıl örgüte 86 milyon dolar bağışlamıştı.

ABD Sağlık Bakanı Azar ise, ABD’nin dünya genelinde salgının kontrol altına alınmasıyla ilgili çalışmalara bugüne kadar 9 milyar dolarlık katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

‘‘Çin açık, şeffaf ve sorumlu şekilde davrandı’’

Çin Devlet Başkanı Xi, ülkesinin salgının Wuhan’da tespit edilmesinden itibaren açık, şeffaf ve sorumluluk sahibi olduğunu konusunda ısrar etti. Çin’in virüsün genetik dizilimi de dahil gerekli tüm verileri Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ülkelerle zamanında paylaştığını savundu.

Xi, Corona virüsü salgını karşısında küresel çapta atılan adımların gözden geçirilmesine destek verdi, ancak bunun salgın kontrol altına alındıktan sonra yapılması gerektiğini savundu.

‘‘Şu an sorgulama zamanı değil”

Dünya Sağlık Örgütü’nün iç denetim birimi de örgütün salgına müdahalesiyle ilgili ilk değerlendirmesini 11 sayfalık bir rapor olarak yayınladı.