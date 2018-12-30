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Dünya Sağlık Örgütü'nden Bursa'ya övgü

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.12.2018 12:32 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Sağlıklı Şehirler Projesi 6’ncı faz çalışmalarında örnek gösterildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Bursa'ya övgü

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Sağlıklı Şehirler Projesi 6’ncı faz çalışmalarında örnek gösterildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa’nın sağlıklı kent olma noktasındaki başarısı, WHO tarafından tescil edildi" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Sağlıklı Şehirler Projesi 6’ncı faz çalışmaları kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi sağlıklı şehir çalışmaları örnek gösterildi. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, başarılarının tescil edildiğini ifade ederek, "Her 5 yılda bir farklı konu başlıklarındaki kriterlerle üyeliğin yenilendiği WHO; Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı, şu anda 2014-2018 yıllarını kapsayan 6’ncı faz sürecini tamamlama aşamasında. 6’ncı fazı övgüyle bitirmiş olan Bursa’nın sağlıklı kent olma noktasındaki başarısı, WHO tarafından tescil edildi. Dünya Sağlık Örgütü, 6'ncı faz çalışmalarının yürütüldüğü 2014- 2018 döneminde WHO Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’na bağlılığı ve katkısı nedeniyle Bursamıza şükranlarını sundu" diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde de özel bir araştırma şirketi tarafından yayınlanan verilere göre de Bursa, dünya sırılamasında 199 il arasından dünyanın en yaşanabilir 5’inci şehri seçilmişti.

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Dünya Sağlık Örgütü'nden Bursa'ya övgüDünya Sağlık Örgütü'nden Bursa'ya övgü

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