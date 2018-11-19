Dünya Sağlık Örgütü'nden endişe verici sıtma raporu

Raporda sıtmayla mücadele için yeni yöntemler geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2017 yılına ilişkin sıtma raporunu yayımladı. Rapora göre, 2017'de dünya genelinde 219 milyon sıtma vakası görüldü. Sivrisineklerden bulaşan bu hastalığa yakalananların 435 bini hayatını kaybetti.

Raporda, dünya genelinde 91 ülkede sıtma görüldüğü ancak vakaların yüzde 92'sinin Afrika'da teşhis edildiği belirtildi.

En fazla sıtma görülen ülkeler Burkina Faso, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gana, Hindistan, Kamerun, Mali, Mozambik, Nijer, Nijerya, Tanzanya ve Uganda oldu. Vakaların yaklaşık yarısı beş ülkede görüldü. Söz konusu ülkeler içinde yüzde 25 ile Nijerya başı çekti. Bu ülkeyi yüzde 11 ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, yüzde 5 ile Mozambik ve yüzde 4'er oran ile Hindistan ve Uganda takip etti.

Her iki dakikada bir çocuk ölüyor

Geçen yıl sıtmadan hayatını kaybeden 435 bin kişinin büyük bölümünü, Afrika'daki beş yaş altı çocuklar oluşturdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus raporda, "Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan sıtmadan her iki dakikada bir çocuğun ölmesi, kabul edilebilir bir durum değil" ifadesini kullandı.