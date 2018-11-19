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Dünya Sağlık Örgütü'nden endişe verici sıtma raporu

19.11.2018 21:56 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı rapor, dünya genelinde sıtma vakalarının üst üste iki yıl artış gösterdiğini ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden endişe verici sıtma raporu

Raporda sıtmayla mücadele için yeni yöntemler geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2017 yılına ilişkin sıtma raporunu yayımladı. Rapora göre, 2017'de dünya genelinde 219 milyon sıtma vakası görüldü. Sivrisineklerden bulaşan bu hastalığa yakalananların 435 bini hayatını kaybetti.

Raporda, dünya genelinde 91 ülkede sıtma görüldüğü ancak vakaların yüzde 92'sinin Afrika'da teşhis edildiği belirtildi.

En fazla sıtma görülen ülkeler Burkina Faso, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gana, Hindistan, Kamerun, Mali, Mozambik, Nijer, Nijerya, Tanzanya ve Uganda oldu. Vakaların yaklaşık yarısı beş ülkede görüldü. Söz konusu ülkeler içinde yüzde 25 ile Nijerya başı çekti. Bu ülkeyi yüzde 11 ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, yüzde 5 ile Mozambik ve yüzde 4'er oran ile Hindistan ve Uganda takip etti.

Her iki dakikada bir çocuk ölüyor

Geçen yıl sıtmadan hayatını kaybeden 435 bin kişinin büyük bölümünü, Afrika'daki beş yaş altı çocuklar oluşturdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus raporda, "Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan sıtmadan her iki dakikada bir çocuğun ölmesi, kabul edilebilir bir durum değil" ifadesini kullandı.

Raporda, ilaçlanmış cibinlik kullanımının yaygınlaşmaması, iç mekanlardaki ilaçlama oranının düşmesi ve hamilelerle çocuklara yönelik önleyici tedavilerin yetersizliğinin bu artışta rolü olduğu belirtildi. Sivrisineklerin sıklıkla kullanılan böcek ilaçlarına karşı artık direnç göstermeye başlamasının da sıtmayla mücadeleyi olumsuz etkileyen bir başka faktör olduğu ifade edildi.

2017'de bazı ülkelerdeki vaka sayısında ise ciddi düşüş kaydedildi. Bu ülkelerden Hindistan, yüzde 24'lük düşüşle dikkat çekti. Ruanda, Etiyopya ve Pakistan da önemli oranda düşüş görülen ülkeler arasında yer aldı.

Son iki yıldaki artış alarma geçirdi

Dünya genelinde 2016'da 217 milyon sıtma vakası görülmüştü. Bu sayı, 2015'te 214 milyondu. Böylece son iki yıla kadar düşen vaka sayıları, 2015'ten itibaren yükselişe geçmiş oldu.

Sıtmayla mücadeledeki ilerlemede yaşanan ivme kaybına dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü, bu hastalığa karşı yeni yöntemler geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Bu doğrultuda çalışmalara ağırlık verdiğini duyuran DSÖ, sıtmadan en çok etkilenen ülkelere sağlanan uluslararası finansman desteğinin düştüğünü belirtti. Bu nedenle donör ülkelere yaptıkları harcamaları artırmaları için çağrıda bulunan DSÖ, yardım edilen ülkeleri de söz konusu bağışları daha etkili biçimde kullanmaya davet etti.

Hastalıkla mücadelede mevcut yöntemlerin eskisi gibi sonuç vermediğini kabul eden DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Artık daha farklı bir şey yapmak zorunda olduğumuzun farkındayız" diye konuştu.

DW,rtr,AFP,dpa,AP/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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