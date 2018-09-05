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Dünya Sağlık Örgütünden hareketsizlik uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 12:31 | Son Güncelleme

Örgüte göre, dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası yeterince egzersiz yapmıyor - Doğu ve Güneydoğu Asya hariç dünya çapında kadınlar erkeklerden daha az aktif

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hareketsizliğin dünyada her dört kişiden birinin sağlığını riske attığını bildirdi.

BBC'nin haberine göre, DSÖ uzmanlarının 168 ülkede 1,9 milyon kişinin katılımıyla, nüfusa dayalı 358 araştırmadan elde edilen verileri kullanarak hazırladığı raporda, hareketsizlik seviyelerinin azaltılması yönünde çok az ilerleme kaydedildiği uyarısında bulunuldu.

Raporda, dünya nüfusunun dörtte birinden fazlasının yeterince egzersiz yapmadığı, hareketsizliğin, kalp hastalığı, kanser ve tip-2 diyabet gibi sağlık sorunları riskini arttırdığı vurgulandı.

En fazla hareketsizliğin, yüksek gelirli ülkelerde görüldüğü, buralarda 2001'de yüzde 32 olan hareketsiz kişi oranının 2016'da yüzde 37'ye çıktığı, düşük gelirli ülkelerde ise yüzde 16'da kaldığı belirtildi.

Uzmanlar, Doğu ve Güneydoğu Asya hariç dünya çapında kadınların erkeklerden daha az aktif olduğuna da işaret etti.

Refah seviyesi yüksek ülkelerde oturarak yapılan işler ve hobiler ile motorlu taşıt kullanımının artmasının, yüksek hareketsizlik seviyesini açıklayabileceği kaydedildi.

Hareketsizlik oranlarının en yüksek olduğu ülkeler Kuveyt (yüzde 67), Amerikan Samoası (yüzde 53), Suudi Arabistan (yüzde 53) ve Irak (yüzde 52) olarak sıralanırken, hareketsizliğin en düşük olduğu yerlerin Uganda ve Mozambik (yüzde 6) olduğu belirtildi.

Hareketsiz olarak sınıflandırılanların, haftada 150 dakika hafif ya da 75 dakika ağır egzersizden daha azını yapan kişiler olduğuna dikkat çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık Örgütü hareketsizlik

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