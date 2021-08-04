Dünya Sağlık Örgütü’nden İlginç Çağrı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, düşük gelirli ülkelerin birinci doz aşılara erişimini sağlamak için en erken Eylül ayı sonuna kadar dünya genelinde takviye aşı dozlarının uygulanmasının askıya alınması çağrısında bulundu.

Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan WHO Başkanı, bir kez daha aşıya erişimde küresel çaplı eşitsizlikleri gündeme getirdi ve şimdiye kadar dört milyar doz aşının yüzde 80'inden fazlasının yüksek gelirli ülkelerde uygulandığının altını çizdi. Tedros, bu ülkelerin dünya nüfusunun yarısından azını oluşturduğuna da dikkat çekti.

WHO Başkanı, düşük gelirli ülkelerde yaşayan milyonlarca insanın ilk doz aşılarını olmak için beklediği bu dönemde varlıklı ülkelerin bazılarının Corona virüsünün Delta varyantına karşı nüfuslarını korumak için takviye doz aşıları uygulamak için harekete geçtiğini hatırlattı.

Yoksul ülkelerin şimdiye kadar her 100 kişiye bir buçuk doz aşı uyguladığının, zengin ülkelerdeyse 100 kişi başına 100 doz aşı düştüğünün altını çizen Tedros, "Acilen bu eğilimi tersine çevirmemiz, aşıların çoğunu yüksek gelirli ülkeler yerine düşük gelirli ülkelere yönlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Her ülkenin nüfusunun en az yüzde 10'unu aşılaması hedefine ulaşmak için en erken Eylül ayının sonuna kadar takviye doz aşı uygulanmasının askıya alınması çağrısında bulunduğunu söyleyen Tedros, "Bunu gerçekleştirmek için herkesin katkısına ihtiyacımız var, özellikle de aşıların küresel tedarikinin kontrolunu elinde bulunduran ülkelerin ve şirketlerin" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki ay İtalya'nın başkenti Roma'da toplanacak olan G-20 ülkelerine seslenen Tedros, bu ülkelere, WHO'nun küresel aşılama hedeflerini tutturmak için somut taahhütlerde bulunmaları çağrısı yaptı.

En erken Eylül ayı sonuna kadar takviye doz aşı uygulanmasını durdurma çağrısına destek arayan Tedros, "Olimpiyat sporcularından yatırımcılara, iş dünyası liderlerinden dini liderlere, her aile ve toplumun fert ve bireylerine, nüfuz sahibi olan herkese" seslendiğini kaydetti.

