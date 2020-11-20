Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa'yı zorlu bir 6 ay daha bekliyor

Koronavirüs Avrupa'da yeniden büyük hızla yayılırken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa'nın önünde zorlu bir altı ay bulunduğu uyarısında bulundu. WHO Avrupa Masası Başkanı Hans Kluge, "Avrupa bir kez daha ABD ile birlikte salgının en hızlı yayıldığı merkez haline geldi" dedi. Hans Kluge, kıtada son bir hafta içinde 29 bin kişinin koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Kluge ilan edilen "kısıtlama" önlemlerinin sonucu günlük vaka sayılarının azaldığını da ekledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Perşembe günü Avrupa Birliği'nin (AB) yıl sonuna kadar iki aşının kullanımına onay verebileceğini söylemişti. Komisyon, AB'nin yürütme organı. Avrupa ülkelerinin çoğu Ekim ayında yeniden hız kazanan salgının ikinci dalgasının önünü kesmek amacıyla sıkı kısıtlama önlemleri uygulamaya başladı. Şu ana kadar Avrupa'da salgının başından bu yana toplam 16 milyona yakın kişi koronavirüse yakalandı, Covid-19'dan ölenlerin sayısı 354 bini aştı. WHO'ya göre bölgesel olarak Avrupa'dan daha yüksek vaka ve ölüm sadece Kuzey ve Güney Amerika'da görülüyor.

Bu vakalar ve ölümlerin önemli bir kısmı İngiltere, Rusya, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya'da görüldü. En çok ölüm yaşanan Avrupa ülkesi 53 bin 870 ile İngiltere, en çok kişinin hastalandığı ülke ise 2 milyon 115 bin vakayı aşan Fransa. WHO ne diyor? WHO Avrupa Masası Başkanı Hans Kluge dünyadaki vakaların yüzde 28'inin, ölümlerin ise yüzde 26'sının Avrupa'da meydana geldiğini söyledi. Hans Kluge özellikle de yoğun bakım ünitelerinin yüzde 95 kapasiteyle çalıştığı İsviçre ve Fransa'daki durumdan kaygı duyduğunu vurguladı. Kluge, Kopenhag'da düzenlediği basın toplantısında, son verilere göre her 17 saniyede bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini de ekledi. Virüse karşı bağışıklık sistemini uyaran aşıların gelişiminde nihai aşamaya gelinmesi salgının kontrol edilebileceği konusunda umut veriyor. Oxford, Pfizer-BioNTech, Sputnik ve Moderna aşı denemelerinden olumlu sonuçlar geliyor. WHO yetkilisi aşılarla ilgili son gelişmelerin umut verici olduğunu ancak bunun bir anda herşeyi çözecek bir formül olmadığını, özellikle başlangıçta aşı arzının ihtiyaca göre sınırlı olacağını da söyledi.