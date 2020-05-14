HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Virüs HIV gibi hiçbir zaman yok olmayabilir

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Virüs HIV gibi hiçbir zaman yok olmayabilir

14.05.2020 01:35 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün hiçbir zaman yok olmayabileceği uyarısında bulundu. WHO'nun acil durumlar direktörü Michael Ryan, Cenevre'de video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "HIV de yok olmadı. "Ancak bu virüsle birlikte yaşamı öğrendik" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Virüs HIV gibi hiçbir zaman yok olmayabilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün hiçbir zaman yok olmayabileceği uyarısında bulundu.

WHO'nun acil durumlar direktörü Michael Ryan, Cenevre'de video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Bu virüs toplumlarımızda sık görülen bir diğer virüs olabilir ve asla yok olmayabilir" dedi.

"HIV de yok olmadı" diyen Ryan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bu virüsle birlikte yaşamı öğrendik."

WHO'nun acil durumlar direktörü Michael Ryan

'Toplumun bağışıklık kazanması yıllar alabilir'

Michael Ryan koronavirüs aşısı bulunmadan toplumun virüsün tehlikeli olmasının önüne geçecek kadar bağışıklık kazanmasının da yıllar alabileceğini söyledi

Ryan ayrıca kinayeli bir şekilde ülkelerin ekonomik faaliyetleri yeniden başlatmasıyla ilgili çok sayıda "büyülü düşünce" olduğunu belirtti.

WHO yetkilisi hayatın normale dönmesinin "çok ama çok süreceğini" vurguladı.

Daha önce WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da ekonomik faaliyetleri erken başlatmanın yeni bir enfeksiyon dalgasını tetikleyebileceği uyarısında bulunmuştu.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 4 milyon 330 bini aştı.

Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu da 294 binden fazla kişi hayatıı kaybetti.

Koronavirüs haritası: Dünyada vaka ve ölü sayısı kaç oldu, ülkelerde son durum ne?

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
FBI 'yanlışlıkla' açıkladı! 11 Eylül saldırısının ardında... FBI 'yanlışlıkla' açıkladı! 11 Eylül saldırısının ardında...
Almanya'daki sevgilisi için yasağı deldi ama...Almanya'daki sevgilisi için yasağı deldi ama...
TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür? TSH yüksekliği nedir, nasıl düşürülür?

En Çok Okunan Haberler

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Kamuda çalışanlar 18 Mayıs 2020 günü idari izinli sayılacak

Kamuda çalışanlar 18 Mayıs 2020 günü idari izinli sayılacak

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerin açılmasına isyan: İstifa edelim...

Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerin açılmasına isyan: İstifa edelim...

Süper Lig resmen başlıyor!

Süper Lig resmen başlıyor!

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

DSÖ'den dikkat çeken çağrı! Fransa'yı örnek gösterdi

Diğer Haberler
'Dünyanın en iyi savaş helikopterlerinden' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip

'Dünyanın en iyi savaş helikopterlerinden' diyerek duyurdu!

Koronavirüs kabusu! 4 milyon 400 bini aştı

Koronavirüs kabusu! 4 milyon 400 bini aştı

Amerikalı genç Almanya'daki kız arkadaşını görmek için temizlikçi kılığına girdi

Almanya'daki sevgilisi için yasağı deldi ama...

Burundi, Dünya Sağlık Örgütü çalışanlarını ülkeden kovdu

DSÖ çalışanlarını ülkeden kovdular!

ABD yönetimi 'Terörle Mücadelede İşbirliği Yapmayan Ülkeler' listesini açıkladı

ABD yönetimi isimlerini tek tek sıraladı! Dikkat çeken liste

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Kalıcı olarak kalabilir

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.