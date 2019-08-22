HABER

Dünya Sağlık Örgütünden mikroplastiklerin daha fazla araştırılması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 13:40 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütünden mikroplastiklerin daha fazla araştırılması çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çevrede bulunan mikroplastiklerin ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkilerinin daha fazla araştırılması çağrısı yaptı.

DSÖ, konuyla ilgili ilk kez yayımladığı raporda, mikroplastikler hakkında daha fazla araştırma yapılmasının yanı sıra plastik kirliliğinin de azaltılması çağrısında bulundu.

Raporda görüşlerine yer verilen örgütün Halk Sağlığı ve Çevre Direktörü Dr. Maria, "mikroplastiklerin sağlığa etkileri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu, zira içme suyu dahil her yere karıştıklarını" kaydetti.

Neira, "Sahip olduğumuz sınırlı bilgiye dayanarak içme suyundaki mikroplastikler mevcut seviyelerde sağlık riski oluşturuyor gibi gözükmüyor. Ancak daha fazlasını öğrenmemiz gerek. Aynı zamanda dünya genelinde plastik kirliliğinin artmasını durdurmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

İçme suyunda mikroplastikler hakkındaki en son bilgileri özetleyen analize göre, 150 mikrometreden daha büyük mikroplastiklerin insan vücudunda emiliminin muhtemel olmadığı belirtiliyor.

BBC'nin haberine göre de raporun yazarlarından Jennifer de France, her ne kadar eldeki kanıtlar, mikroplastiklerin ve bunlarla ilişkili kimyasalların yutulmasıyla ilgili sağlık risklerinin "minimal" düzeyde olduğunu ortaya koyuyor olsa da daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

PARTNER Bu besinler güzelleştiriyor Bu besinler güzelleştiriyor
Fethiye’de makilik alanda yangınFethiye’de makilik alanda yangın
Kapadokya'da mağarada çamur banyosuKapadokya'da mağarada çamur banyosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DSÖ sulardaki mikroplastik

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye’de makilik alanda yangın

Fethiye’de makilik alanda yangın

Son dakika: İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Göreve giderken kaza yapan özel harekat polisi şehit oldu

Özel Harekat Polisi şehit oldu

General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Son dakika: Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.