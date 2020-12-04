Dünya Sağlık Örgütü'nden "Pandemi Bitmedi" Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cuma günü yaptığı açıklamada, Corona virüsüne karşı geliştirilen aşılara ilişkin son gelişmelerin olumlu olduğunu, ancak bu müjdeli haberlerin pandeminin sonuna gelindiği gibi giderek büyüyen bir algı oluşturmasının kaygı uyandırdığını söyledi.

İngiltere'nin Çarşamba günü Pfizer'ın Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği aşıya onay veren ilk ülke olması, küresel çapta bir buçuk milyon insanın ölümüne, küresel ekonominin alt üst olmasına ve milyarlarca insanın gündelik yaşantısında aksaklıklara neden olan Corona pandemisinin sona erdirilebileceğine ilişkin umutları canlandırdı.

WHO Başkanı, "Aşılarla ilgili ilerlemeler hepimize moral veriyor, artık tünelin ucundaki ışığı görebiliyoruz. Ancak örgütümüz, Corona pandemisinin bittiği gibi giderek büyüyen bir algı oluşmasından ötürü kaygılı" ifadelerini kullandı.

Corona pandemisinin daha uzun süre devam edeceğinin altını çizen Tedros, ülke hükümetleri ve halklarının alacağı kararların kısa vadede pandeminin seyrini ve ne zaman sona ereceğini belirleyecek unsurlar olacağını kaydetti.