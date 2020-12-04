Dünya Sağlık Örgütü'nden "Pandemi Bitmedi" Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cuma günü yaptığı açıklamada, Corona virüsüne karşı geliştirilen aşılara ilişkin son gelişmelerin olumlu olduğunu, ancak bu müjdeli haberlerin pandeminin sonuna gelindiği gibi giderek büyüyen bir algı oluşturmasının kaygı uyandırdığını söyledi.
İngiltere'nin Çarşamba günü Pfizer'ın Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği aşıya onay veren ilk ülke olması, küresel çapta bir buçuk milyon insanın ölümüne, küresel ekonominin alt üst olmasına ve milyarlarca insanın gündelik yaşantısında aksaklıklara neden olan Corona pandemisinin sona erdirilebileceğine ilişkin umutları canlandırdı.
WHO Başkanı, "Aşılarla ilgili ilerlemeler hepimize moral veriyor, artık tünelin ucundaki ışığı görebiliyoruz. Ancak örgütümüz, Corona pandemisinin bittiği gibi giderek büyüyen bir algı oluşmasından ötürü kaygılı" ifadelerini kullandı.
Corona pandemisinin daha uzun süre devam edeceğinin altını çizen Tedros, ülke hükümetleri ve halklarının alacağı kararların kısa vadede pandeminin seyrini ve ne zaman sona ereceğini belirleyecek unsurlar olacağını kaydetti.
"Zor bir yıl olduğunu ve insanların yorulduğunu biliyoruz, ancak tam kapasite çalışan ya da kapasitesini aşan hastaneler için durum olabileceğinin en kötüsü" diyen Tedros, "Gerçek şu ki şu anda birçok yerde Corona virüsünün çok hızlı bulaştığına tanık oluyoruz. Bu da hastaneler, yoğun bakım üniteleri ve sağlık çalışanları üzerinde olağanüstü baskı oluşturuyor" dedi.
Bir yıl önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü pandemisi kapsamında dünya çapında şimdiye kadar 65 milyon doğrulanmış enfeksiyon vakası tespit edildi. Bir buçuk milyon kişi pandemi nedeniyle yaşamını yitirdi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise yakında umut vaadeden iki aşıya acil kullanım ruhsatı verebilir ve 20 milyon Amerikalı, bu yıl bitmeden aşılanabilir.
Ancak WHO'nun acil durum sorumlusu Mike Ryan, Cuma günü, WHO Başkanı Tedros'un sözlerini destekler nitelikli açıklamalarda bulundu ve aşılarla ilgili olumlu gelişmelere rağmen rehavete kapılmamak gerektiğini, aşıların tek başına pandemiyi sona erdirmeye yetmeyeceğini söyledi.
"Aşı eşittir sıfır Corona vakası demek değildir" şeklinde konuşan Ryan, bazı ülkelerin son derece sıkı önlemlere devam etmek zorunda olacağını, aksi takdirde vakalarda patlama yaşanabileceğini ya da vaka sayılarının değişkenlik göstereceğini kaydetti.
Ryan, "Bazı ülkelerde durum çok kritik. Bazı ülkelerin sağlık sistemleri çökme noktasında" dedi, ancak hangi ülkeleri kastettiği konusunda bilgi vermedi.
Birleşmiş Milletler: "2021 insani felaketler yılı olabilir"
Öte yandan Birleşmiş Milletler'den üst düzey yetkililer, 2021 yılının insani felaketlerin yaşanacağı bir yıl olabileceği ve zengin ülkelerin Corona pandemisiyle mücadelede "aşı yarışına" girip yoksul ülkeleri ezip geçmemesi gerektiği uyarısında bulundu.
BM bünyesinde düzenlenen Corona özel zirvesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus'un yanı sıra Dünya Gıda Programı (WFP) Başkanı David Beasley de görüşlerini açıkladı.
BM'den bu hafta başında yapılan açıklamada Corona pandemisinin yayılmasını durdurmak için alınan önlemlerin ve bunların ekonomiye olan yansımalarının, insani yardıma muhtaç olanların sayısında yüzde 40 oranında artışa yol açtığı kaydedildi. BM, bu ihtiyacı gidermek için 35 milyar dolarlık yardım fonu çağrısında bulundu.
Dünya Gıda Programı Başkanı Beasley, "Şu anda tanık olduğumuz duruma dayanarak 2021'in felaketlerle dolu bir yıl olacağını tahmin edebiliriz" dedi, hatta kıtlığın bazı ülkelerin "kapısına dayandığını" belirtti.
2021 yılının, 75 yıl önce "BM'nin kurulduğundan bu yana en kötü insani krizin yaşandığı yıl" olabileceği uyarısı yapan Beasley, "Her şeye fon ayırmamız mümkün olmayacak, Titanik'in önündeki buzdağları olarak nitelediğim öncelikleri sıralandırmamız gerekiyor" dedi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Corona virüsü aşılarına herkesin erişebilmesi, zengin ülkelerin gelişmekte olan ülkelere pandemiyle mücadelede yardımcı olması gerektiğini söyledi.
WHO Başkanı Tedros, küresel çapta oluşturulacak aşı paylaşımı programına acilen 4 milyar 300 milyon dolarlık fon sağlanması çağrısı yaptı.
BM Genel Kurulu'na hitap eden Tedros, "Aşı yarışında zengin ve güçlü ülkelerin yoksul ve dışlanmış ülkeleri çiğneyip geçmesini kabul edemeyiz. Bu küresel bir kriz. Çözüm yolları, küresel kamu malı olarak eşitlik ilkesi çerçevesinde paylaşılmalı" dedi.