Dünya Sağlık Örgütü'nden Remdesevir Kararı

Diğer taraftan, Amerika dahil birçok ülkede Remdesivir’in etkisiyle ilgili yapılan araştırmalar sonucunda ilacın virüse bağlı enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan hastalarda iyileşme süresini ortalama 5 gün azalttığı ileri sürülüyor.

WHO’nun açıklamasında, Amerika başta olmak üzere birçok ülkede Corona virüsüne yakalananların tedavisinde kullanılan bu ilacın ölüm riskini azalttığı ya da solunum cihazı gereksinimini ortadan kaldırdığı yönünde bilimsel bir kanıt olmadığının altı çizildi.

Uzmanlar, enfeksiyon seviyesi en yüksek hastalarda etkili olduğu gözlemlenen Deksamethasone ve diğer steroid ilaçların tam olarak hangi aşamada kullanılacağıyla ilgili de belirsizliklerle karşılaşıyor.

Remdesivir gibi üzerinde araştırma yapılmaya devam edilen enflamasyon önleyici Tocilizumab ilacıyla ilgili dün yayınlanan bir haber de farklı tedavi yöntemleriyle ilgili belirsizliği daha da arttırdı. Haberde, Tocilizumab’ın Corona virüsü enfeksiyonlarına karşı etkili olabileceği ileri sürülürken birçok uzman bu ilaçla ilgili de yeterli bilimsel veri olmadığına dikkat çekiyor.

WHO’nun bugün yeniden gündeme taşıdığı Remdesivir ilacı hastalara damar yoluyla beş gün boyunca veriliyor. Amerika’nın Remdesivir ile ilgili yaptığı araştırmadan çok daha geniş çaplı bir araştırmaya dayanan WHO raporunda, bu ilacın “kayda değer bir etkisi olmadığı” sonucuna varıldı ve maliyetinin yüksekliğine de dikkat çekildi.

Amerika’da özel sağlık sigortası olanlar Remdesivir tedavisi için 3 bin 120 dolar öderken, devlet sağlık sigortasından yararlananlar da 2 bin 340 dolar ödemek zorunda kalıyor.

