Dünya Sağlık Örgütünden Sağlık Bakanlığına başarı ödülü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanlığına başarı ödülü verdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, ''Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü'' kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle Sağlık Bakanlığına verilen başarı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.

Ödül için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde bir tören düzenlendi. Törene, BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

