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Dünya Sağlık Örgütü'nden Üçüncü Doz Aşı Uyarısı

09.12.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip Corona virüsü COVID-19 salgını tüm dünyada sürerken Dünya Sağlık Örgütü’nden üçüncü doz aşı uyarısı geldi. Örgüt yaptığı açıklamada, özellikle kronik rahatsızlıkları olan ya da bugüne dek inaktifvirüs aşısı yaptırmış olan kişilerin üçüncü doz aşı yaptırması tavsiyesinde bulundu

Yeni tip Corona virüsü COVID-19 salgını tüm dünyada sürerken Dünya Sağlık Örgütü’nden üçüncü doz aşı uyarısı geldi. Örgütün aşı danışma paneli yaptığı açıklamada, özellikle kronik rahatsızlıkları olan ya da bugüne dek inaktifvirüs aşısı yaptırmış olan kişilerin üçüncü doz aşı yaptırması tavsiyesinde bulundu.

Yapılan açıklamada, özellikle kronik rahatsızlıkları olan kişiler ve yaşlılarda ilk aşılamalar sonrası bağışıklıkların düşmeye başladığına dikkat çekilirken güçlendirici doz olarak üçüncü aşının yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nden Kate O’Brien da konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, mevcut aşıların yapılan son dozun ardından 6 ay süreyle iyi bir koruma sağladığını ancak daha sonra bu korumanın azaldığına dikkat çekti.

Uzmanlar ayrıca Türkiye’de de uygulanan ve Çinli Sinovac firması tarafından geliştirilen inaktifvirüs aşısı yaptıranların da korumayı arttırmaları amacıyla üçüncü doz aşı yaptırmalarının gerekli olduğunu belirtti. Hindistan’daki Bharat firması da COVID-19’a karşı inaktifvirüs aşısı üreten firmalardan biri.

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