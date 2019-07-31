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Dünya Sağlık Örgütünden Yemen'e 118 diyaliz makinesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:51 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütünden Yemen'e 118 diyaliz makinesi

SANA (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'deki böbrek hastalarına destek amacıyla 118 diyaliz makinesi tedarik etti.

DSÖ Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, böbrek hastaları için gönderilen 118 cihazın Yemen'deki 12 diyaliz merkezine dağıtılacağı belirtildi.

Cihazlar sayesinde böbrek yetmezliği çeken yaklaşık 5 bin 200 hastaya destek sağlanacağı bilgisi verilen açıklamada, söz konusu yardımın Yemen'deki diyaliz merkezlerinin kapanmasını önleme çabaları çerçevesinde yapıldığı aktarıldı.

DSÖ'nün verilerine göre, Yemen'de çoğu zor şartlar altında yaşayan yaklaşık 7 bin böbrek yetmezliği hastası bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık merkezlerinin kapanması gibi nedenler kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
diyaliz DSÖ Yemen

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