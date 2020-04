Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ödemeleri donduran ABD Başkanı Trump'a tepki: 'İnsanlığa karşı işlenen bir suç'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19 krizi sürerken, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü bütçesine (WHO) yaptığı katkıları durdurma kararına BM Genel Sekreteri ve sağlık uzmanlarından tepki yağıyor.

Salı akşamı ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü koronavirüsün yayılışının üzerinin örtülmesi ve krizin kötü yönetilmesinde rol oynamakla suçlamış ve bu konuda bir değerlendirme yapılana kadar ülkesinin örgütün bütçesine yaptığı katkıların 2-3 ay askıya alınacağını açıklamıştı.

WHO bütçesine en büyük katkı ABD'den geliyor.

Bu karar dünyanın önde gelen sağlık uzmanları tarafından çok ve tehlikeli bir adım diye nitelenip kınanırken, Birleşmiş Milletler de bu yüzden çok daha fazla insanın öleceği uyarısında bulundu.

Dünyanın en saygın tıp dergisi sayılan Lancet'in yayın yönetmeni Doktor Richard Horton Trump'ın kararının "insanlığa karşı işlenen bir suç" olduğunu söyledi ve "Her bilim insanı, her sağlık çalışanı, her yurttaş küresel dayanışmaya bu dehşet verici ihanete karşı koymalıdır" yazdı.