Dünya Şampiyonasına katılacak

Dodurga Beldesi Spor Kulübü ve Halk Eğitim Merkezi kursiyeri milli tekvando sporcusu Şüheda Yangın, Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Ankara’da yapılan Yıldızlar Milli Takım Dünya şampiyonası seçmesinde milli sporcu Şüheda Yangın, final maçını 23-8 gibi farklı bir skorla kazanarak Özbekistan’da yapilacak Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, elde edilen bu başarıdan dolayı milli sporcuyu ve antrenörü Gökalp Yıldız’ı kutladı. Tuna, beldelerine yaşattıkları gurur nedeniyle kendilerini tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.



