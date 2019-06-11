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Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 10:22 | Son Güncelleme

Türkiye’de ilk defa Tunceli’de yapılmaya başlanan Dünya Rafting Şampiyonasında, lise öğrencileri de 2,5 aylık hızlandırılmış eğitim almalarının ardından yabancı sporculara rehberlik ederek önemli bir katkıda bulunuyor.Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in girişimleriyle Türkiye’de ilk defa yapılan Dünya Rafting Şampiyonası için 20 ülkeden gelen 800 sporcu ve teknik heyetin yer aldığı yarışlar ikinci gününde de devam etti.

Türkiye’de ilk defa Tunceli’de yapılmaya başlanan Dünya Rafting Şampiyonasında, lise öğrencileri de 2,5 aylık hızlandırılmış eğitim almalarının ardından yabancı sporculara rehberlik ederek önemli bir katkıda bulunuyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği, Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in girişimleriyle Türkiye’de ilk defa yapılan Dünya Rafting Şampiyonası için 20 ülkeden gelen 800 sporcu ve teknik heyetin yer aldığı yarışlar ikinci gününde de devam etti. Şampiyona kentte bulunan öğrenciler için de bir fırsat oldu. Şampiyona öncesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 148 öğrenciye 2,5 ay süren yabancı dil kursu verildi. Kurs alan öğrenciler aynı zamanda ingilizce olarak tiyatro ve skeçlerle kendilerini geliştirdi. 8 Haziran’da 20 ülkeden sporcuların gelmesiyle birlikte öğrenciler 2’şerli guruplar halinde görev almaya başladı. Yabancı sporcu ve teknik heyete rehberlik yapan öğrenciler, bu sayede hem kendilerini geliştirme fırsatı bulurken, hem de farklı kültürleri ve insanları tanıma fırsatı buldu.
Ukrayna grubuna rehberlik eden 9. sınıf öğrencisi Sidal Yüksel, "Buraya gelmek için çok fazla çaba sarf ettik. Buraya katılmamız için belli kriterler gerekliydi. İlk olarak İngilizcemizin ve öz güvenimizin yeterli olması gerekiyordu. Bunun için çok uğraştık. Okulda hızlandırılmış kurslar aldık. İletişimi daha iyi olan öğrenciler seçildi. Onlara etrafı tanıttık. Tunceli’de nereleri gezebileceklerini gösterdik. Raftingin onlar için ne ifade ettiğini sorduk” dedi.
Brezilyalı sporculara rehberlik eden Türk Telekom Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Royan Çon ise, "Okulda hızlandırılmış dil kursu aldık. Bu kurslar derslerden daha farklıydı. Farklı yöntemlerle İngilizcemizi daha iyi geliştirdik. Burada yabancılara nasıl daha iyi yararlı olabileceğimizi gösteriyoruz. Yabancıların burada daha rahat edebilmesini sağlıyoruz. Tunceli’yi daha iyi tanımlarını sağlıyoruz. Tunceli’nin ileride de turizm açısından büyük bir önem kazanmasını istiyoruz” diye konuştu.
Dünya Rafting Şampiyonası’nın Tunceli’de yapılacağını duydukları anda rehber öğretmenleri görevlendirdiklerini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekçi, “Yanlarında öğrencilerimiz de yabancı dillerini geliştirme anlamında onlara yardımcı olsunlar istedik. Yabancı dil öğretmek için farklı yöntem ve teknikle uyguladık. Hızlandırılmış bir şekilde 2,5 ay içerisinde gönüllü öğrenciler bu kurslara katıldı. Ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Burada öğrenciler tiyatrolar ve skeçlerle eğlenerek İngilizce öğrenmeye çalıştılar. 2,5 ay içerisinde oldukça mesafe kat ettiklerini düşüyorum. İzlenimlerimiz çocuklarla çok keyifli zamanlar geçiriyor. Öğrendikleri bilgileri de pratiğe dökerek kendilerini ne kadar geliştirdiklerini anlama fırsatı doğdu"ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri

Dünya Şampiyonasının "Rehber" öğrencileri
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