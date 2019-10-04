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Dünya Şampiyonu Beytullah Eroğlu: Biz üçüncü tür insan değiliz

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ilk Paralimpik Avrupa Yüzme Şampiyonu Sümeyye Boyacı ve Dünya Şampiyonu Beytullah Eroğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi'ne (SDÜ) konuk oldu.

Dünya Şampiyonu Beytullah Eroğlu: Biz üçüncü tür insan değiliz

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - TÜRKİYE'nin ilk Paralimpik Avrupa Yüzme Şampiyonu Sümeyye Boyacı ve Dünya Şampiyonu Beytullah Eroğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi'ne (SDÜ) konuk oldu. Başarı hikayesini anlatan Beytullah Eroğlu, "Ailem beni 'Allah tarafından verilmiş bir hediye' olarak gördü ve bu şekilde hayata hazırladı. Allah, canlıları iki tür olarak yarattı. Ancak insanoğlu, bizlere niçin üçüncü bir türmüşüz gibi davranıyor? Biz üçüncü tür insan değiliz. Biz insanız" dedi.
'Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır Projesi' kapsamında Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonu Sümeyye Boyacı ve Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonu Beytullah Eroğlu, SDÜ'ye konuk oldu. Kolları olmadan dünyaya gelen Sümeyye Boyacı, Avrupa Şampiyonluğuna uzanan yaşam hikâyesini anlattı. Engellilere empatiyle yaklaşılması gerektiğini belirten Boyacı, "Bize sempatik tavırlar ile yakınlaşmaya çalışılmasın. Bu yaklaşım çok incitici ve rahatsız edici. Empati kurarak yaklaşsınlar. Kent yaşamından günlük hayatın gereksinimlerine kadar her alanda gerekli ve sağlıklı koşulların sağlanmasına destek verin. O zaman kendimiz yapabiliriz. O zaman mutlu oluruz" diye konuştu.
'EN BÜYÜK HEDEFİM TOKYO OLİMPİYATLARI'
Kollarının olmamasının kendisi açısından bir önem taşımadığını anlatan Boyacı, "3 yaşında ayak parmaklarımla güle dokunarak dokunma duygusunu kazandım. 4 yaşında resim çizme yeteneğimi keşfettim. 5 yaşında Rus Halk Masalları kitabının kapağını çizdim. Ebru sanatı ile uğraşıyorum. Ulusal ve uluslararası kişisel sergiler açtım. Aynı zamanda yüzme sporuna başladım. 4 yıl özel ders aldım. 2017'de 0.23 salise ile kürsüye çıkma fırsatını kaçırdım. Çok ağladım. Ama sağlıklı düşününce önümde uzun yıllar olduğuna ve çok çalışmam gerektiği kararına vardım. Hırslandım. Çok çalıştım. 2018 yılında Avrupa Şampiyonu oldum. Cumhuriyet tarihinde Avrupa Şampiyonu olan ilk Türk kadın sporcu unvanı kazandım. Şimdi en büyük hedefim Eylül 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda İstiklâl Marşı'nı okutmak, Türk bayrağını göndere çektirmek" dedi.
'İNSANOĞLU NEDEN ÜÇÜNCÜ TÜRMÜŞÜZ GİBİ DAVRANIYOR'
Paralimpik Yüzme Dünya Şampiyonu Beytullah Eroğlu ise kendi hikayesini anlatırken önemli mesajlar verdi. İki kolu olmadan dünyaya geldiğini belirten Eroğlu, "Ailem beni 'Allah tarafından verilmiş bir hediye' olarak gördü ve bu şekilde hayata hazırladı. Allah, canlıları iki tür olarak yarattı. İnsanoğlu bizler için niçin üçüncü bir türmüşüz gibi davranıyor? Biz üçüncü tür insan değiliz. Biz insanız. Sizlerin, bizim için 'bizden biri' demeniz gerekiyor. Bunun denilmediğini düşünüyorum. Zira Türkiye'de çok önemli bir nüfus var. Ama hayatın içine çıkmıyor. Neden? Bu bakış açısı yüzünden" diye konuştu.
'15 TEMMUZ'U DÜŞÜNEREK ÇOK ÇALIŞTIM'
Spora başladığında 7 yıl can simidiyle yüzdüğünü belirten Eroğlu, yüzme hikayesini şöyle anlattı: “İlk kez milli formayı 2010 yılında giydim. İlk an kaybettim. Kendimi sorgulamaya başladım. 'Çok çalışacağım ve bir daha kaybetmeyeceğim' dedim kendi kendime. 2011'de Avrupa Şampiyonu oldum. Karakterimdir; beni ne kadar zorlarsan o kadar isterim. 15 Temmuz bize gösterdi ki millet olarak kenetlenmemiz gerekiyor. Birbirimizin kuyusunu kazmak yerine destek olmamız gerekiyor. Bütün olursak hiçbir zaman yenilmeyiz. Bunları düşünerek çalıştım ve 2017 yılında da Dünya Şampiyonu oldum. O arenada göğsünde ay yıldızı taşımak, yürümek onur ve şereftir. Ve çok büyük bir sorumluluktur. Artık şu andan itibaren hedefim 2020 Olimpiyatlarında şampiyonluk."
'AİLE İNANIRSA ÇOCUK BAŞARIR'
Beytullah Eroğlu, yaptıkları sporun çok zor olduğuna dikkati çekti. Hep çalıştığını, günde 7 saat antrenman yaptığını anlatan Eroğlu, "Bunun bir karşılığı var. Biliyorum. Spor bakidir. Hayatta kalırsın. Her yorulduğumda şunu düşünüyorum; rakiplerin çalışıyor. Onun için hemen motive oluyorum. Ben ana kuzusuyum. Aile zoruyla okula başlamıştım. Aile zoru ile spora başladım. Babam marangozdu. Dükkânı kapattı. Benimle olimpiyatlara geldi. Söylemek istediğim şu; aile inanırsa çocuklar başarır" dedi.
Söyleşiden sonra proje koordinatörü Doç. Dr. Aygen Oksay, Sümeyye Boyacı ve Beytullah Eroğlu adına SDÜ Hatıra Ormanı'na dikilen fidanların belgesini verdi.

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Dünya Şampiyonu Beytullah Eroğlu: Biz üçüncü tür insan değilizDünya Şampiyonu Beytullah Eroğlu: Biz üçüncü tür insan değilizDünya Şampiyonu Beytullah Eroğlu: Biz üçüncü tür insan değilizDünya Şampiyonu Beytullah Eroğlu: Biz üçüncü tür insan değiliz

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