Dünya şampiyonu böbrek nakilli Melike'nin hedefi, hemşire olmak

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da 2016 yılında böbrek nakli olduktan sonra başladığı kick boks sporunda 2019 Dünya Şampiyonu olan Melike Sürücü’nün (17) bundan sonraki hayali hem spora devam etmek, hem de nakil olduğu hastanede hemşire olarak çalışmak.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Melike Sürücü'ye, 11 yaşında kronik böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Adana'da uzun süre tedavi olan, ancak her geçen gün sağlık durumu bozulan Melike'ye, doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. 2016 yılı Nisan ayında Medical Park Antalya Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş’ın gerçekleştirdiği ameliyatla annesinden böbrek nakledilen Melike, operasyondan 8 ay sonra başladığı kick boks sporunda kısa sürede büyük başarıya imza attı.

Antalya'da 20- 23 Nisan tarihleri arasında 8 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 57 kilo Şah Gençler 17-18 yaş kategorisinde 'Dünya Şampiyonu' olan lise son sınıf öğrencisi Melike Sürücü, hem ailesinin hem de doktorlarının gururu oldu. Yaşadığı onca zorlukla baş etmeyi başaran Melike, sporla uğraşırken diğer yandan da üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Şampiyon Melike’nin en büyük hayali ise böbrek nakli olduğu hastanede hemşire olarak çalışmak.

'MELİKE HAYATA DÖRT ELLE SARILDI'

Melike’nin kendileri için sürpriz hastalardan biri olduğunu belirten Medical Park Antalya Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz, "Başarılarıyla gurur duyuyoruz. Şampiyon olduğunu duyduğumda inanamadım. Gurur duydum, hemen kendisiyle konuştum o dönemde. İnanılmaz bir olay, büyük başarı" dedi.

Melike’nin küçük bir kız çocuğuyken böbrek yetmezliğinin başladığını belirten Prof. Dr. Yavuz, “Melike’ye diyaliz önerilmiş ama ailesi istememiş. Annesi böbreğini vermek isteyince bize başvurdular. Gayet başarılı bir ameliyat yaptık. Ameliyat sonrası da gayet başarılıydı" dedi.

ÇALIŞAMAM DİYENLERE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Nakilli hastalara Melike’yi örnek verdiğini anlatan Prof. Dr. Yavuz, “Hastalar büyük bir ameliyat oldum, çalışmamam gerekiyor, kendime dikkat etmem gerekiyor diye toplumdan uzak duruyor. Tam tersi. Böbrek naklinden sonraki dönem hayata dört elle sarılma zamanı. Melike aynen bunu yaptı" diye konuştu.

'MELİKE’NİN SORUSU BİRAZ AĞIR OLMUŞTU'

Ameliyattan sonraki 8’inci ayda Melike’nin kendisini arayarak, “Ben spor yapabilir miyim" diye sorduğunu anlatan Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz, “Melike’ye spor yapabileceğini söyledim. Sonra ‘Peki kick boks yapabilir miyim?’ diye sordu. Biraz ağır bir soru olmuştu. Kendisine dikkat ettiği sürece yapabileceğini söyledim. Maşallah nazar değmesin. Beni şaşırtan, onun şampiyonluğa kadar gitmesi. Demek ki insan istediği zaman, bir şeyi kafasına koyduğu zaman hiçbir şey engel olamıyor" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH HEMŞİRE OLURUM'

Bir gün dünya şampiyonu olacağının hiç aklına gelmediğini belirten Melike Sürücü ise, "Dünya şampiyonluğunu hiç hayal etmemiştim. İkinci, üçüncü olurum diyordum. Şampiyon olunca çok mutlu oldum" dedi. Bir savunma sporu olan kick boksu çok sevdiğini ve eğlenceli bulduğunu söyleyen Melike, “Ailem hiç istememişti. Nakil olduğum için bu sporun tehlikeli olacağını düşünüyorlardı. Artık dünya şampiyonu olduğum için ailem bu sporu yapmama karşı çıkmıyor" diye konuştu.

Melike Sürücü, üniversite sınavlarında başarılı olmak için elinden geleni yapacağını belirterek, “En büyük hayalim nakil olduğum hastanede hemşire olarak çalışmak. İnşallah hemşirelik okumak istiyorum" dedi.

'NAKİLDEN SONRA YENİ BİR HAYATA BAŞLADIM'

Böbrek naklinden sonra yeni bir hayata başladığını söyleyen Melike Sürücü, kendisi gibi organ nakli olan hastalara da çağrıda bulundu. Nakilli hastalara spor yapmalarını öneren Sürücü, “Belki onların da hayatı değişecek benim gibi. Sporu herkese öneriyorum" şeklinde konuştu.

'KIZIMIN HASTALIĞINI UZUN SÜRE KABULLENEMEDİM'

İki çocuk annesi Tülay Sürücü (46) de bir anne olarak evladının hasta olduğunu öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını belirterek, “Çok üzüldük. Kabullenemedim uzun süre, ama insan her şeye alışıyor. Hastalık bizim için" dedi.

Yaşadıkları zorlu süreci hatırlamak bile istemediğini anlatan anne Sürücü, “Çok uzun bir tedavi süreciydi. Çok üzücüydü. İlerde nasıl olacak, ne olacak bilmiyordum. Böbrek nakli olması gerektiği söylendiğinde babası da ben de böbrek vermek istedik, ama ben öne çıktım. Çünkü baba bize bakmakla yükümlüydü, çalışıyordu onun için ben vermek istedim. 'Böbreğimin birini verirsem, ben de hasta olur muyum' diye hiç tereddüt yaşamadım. Bunları aklıma bile getirmedim" diye konuştu.

'ÖNCE TEPKİ GÖSTERDİM ŞİMDİ KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'

Kızının sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Tülay Sürücü, Melike’nin yaptığı spora ise ilk başta tepki gösterdiğini belirtti. “Bu bir savunma sporuydu. Tekmeli, yumruklu bir spor olduğu için sıcak bakmadık. Ama Melike doktoruyla konuştu ve istediği sporu yapabileceğini öğrenince başladı. Tabi bunu zor kabul ettik" diyen Sürücü, kızının dünya şampiyonu olmasının kendisini çok duygulandırdığını belirtti. Tülay Sürücü, “Kızımla gurur duyuyorum. Her şeyi başaracağını biliyorum. Melike çok azimli. Yaşadığımız kötü günleri hatırlamak bile istemiyorum. Çok şükür kızımın sonu iyi oldu, sağlığına kavuştu. Daha ne isteyebilirim ki. İnsan evladının sağlığıyla mutlu oluyor" diye konuştu.

