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Dünya şampiyonu boksörden farkındalık etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 15:53 | Son Güncelleme

Hafif sıklet dünya boks şampiyonu Özbekistanlı Shakhram Giyasov, Antalya'da Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda boks gösterisi düzenledi.

Hafif sıklet dünya boks şampiyonu Özbekistanlı Shakhram Giyasov, Antalya'da Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda boks gösterisi düzenledi.
Shakhram Giyasov gösteriyi, gençlerin uyuşturucu ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durması için farkındalık oluşturmak adına düzenlediğini söyledi. Gösteriye Antalya'da yaşayan Özbek vatandaşları ve çok sayıda genç boksör katıldı. Etkinlikte DJ Bendeniz Tekin, katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı.
Gösteri öncesinde konuşan Giyasov, spora ve boksa gönül vermiş gençlerin yanında olduğunu söyledi. Giyasov, Antalya'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Gençlerimizin sağlıklı olması bizler için çok önemli. Gençlerin bir hedefi ve amacı olmalı, bu amaç uğruna çalışmaları lazım. Başarılı olmak için kendine inanmak lazım dedi.
Konuşmasının ardından organizasyona destek verenlere plaket verildi. Törenin ardından sahneye çıkan Giyasov, sahneye kurulan ringe çıkarak katılımcılara boks gösterisi düzenledi. Giyasov, gösterinin ardından ringe çıkmak isteyen gençlerle birlikte gösteri maçı yaptı.

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