Dünya şampiyonu, e-spordaki tecrübelerini aktardı

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki ‘E-Spor ve Teknoloji Paneli’nde konuşan dünya şampiyonu Kaan Çekli, Dünya şampiyonluğuna giden yolda karşılaştığı zorlukları ve izlediği yolu oyunseverlerle paylaştı.

Çekli, hazırlık sürecinde günde 10 saatini oyuna ayırdığını belirterek, “Zihinsel olarak çok yorucu bir süreç olsa da emeğinizin karşılığı almak motive edici. Bu alanda fark edilmek isteyenlere, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

“GENÇKEN HIZ, İLERİ YAŞLARDA STRATEJİ ÖN PLANA ÇIKIYOR”

E-spor alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çekli, “Bu alanda fark edilmek istiyorsanız sosyal medyayı mutlaka kullanın. Hızın öne çıktığı oyunlarda yaş ortalaması oldukça düşükken, stratejinin ön plana çıktığı oyunlarda ilerleyen yaşlara kadar sporculuğa devam edilebiliyor. 30 yaş sonrasında dasunuculuk, koçluk, danışmanlık, yayıncılık ve içerik üreticiliği gibi alanlarda sürdürebiliyorsunuz. Tutkunuzu matematiksel zekanızla birleştirerek para kazanabilmek ve bu sayede dünyayı gezebilmek mutluluk verici” şeklinde konuştu.