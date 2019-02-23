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Dünya şampiyonu, e-spordaki tecrübelerini aktardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 10:34 | Son Güncelleme

İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki ‘E-Spor ve Teknoloji Paneli’nde konuşan dünya şampiyonu Kaan Çekli, Dünya şampiyonluğuna giden yolda karşılaştığı zorlukları ve izlediği yolu oyunseverlerle paylaştı.

Dünya şampiyonu, e-spordaki tecrübelerini aktardı

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki ‘E-Spor ve Teknoloji Paneli’nde konuşan dünya şampiyonu Kaan Çekli, Dünya şampiyonluğuna giden yolda karşılaştığı zorlukları ve izlediği yolu oyunseverlerle paylaştı.

Çekli, hazırlık sürecinde günde 10 saatini oyuna ayırdığını belirterek, “Zihinsel olarak çok yorucu bir süreç olsa da emeğinizin karşılığı almak motive edici. Bu alanda fark edilmek isteyenlere, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

“GENÇKEN HIZ, İLERİ YAŞLARDA STRATEJİ ÖN PLANA ÇIKIYOR”

E-spor alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çekli, “Bu alanda fark edilmek istiyorsanız sosyal medyayı mutlaka kullanın. Hızın öne çıktığı oyunlarda yaş ortalaması oldukça düşükken, stratejinin ön plana çıktığı oyunlarda ilerleyen yaşlara kadar sporculuğa devam edilebiliyor. 30 yaş sonrasında dasunuculuk, koçluk, danışmanlık, yayıncılık ve içerik üreticiliği gibi alanlarda sürdürebiliyorsunuz. Tutkunuzu matematiksel zekanızla birleştirerek para kazanabilmek ve bu sayede dünyayı gezebilmek mutluluk verici” şeklinde konuştu.

“MOBİL OYUNLAR KATEGORİSİNDEKİ BÜYÜME SÜRECEK”

PayBros/SiPay Kurucu Ortağı Hamza Sönmez, ödeme altyapılarını ve E-Spor ile ilişkisini değerlendirdi. Sönmez, E-Spor ile finansal teknoloji şirketlerinin kullanıcılarla nasıl bağ kurduğunu belirttiği konuşmasında, “Newzoo tarafından yayınlanan 2012 ile 2021 arasındaki büyüme oranlarına bakıldığında, mobil oyun sektöründe yüzde 26.8’lik bir artış ile PC ve konsol oyunlar karşısında ciddi bir büyüme yaşandı. Bu süreçte PC oyunları kategorisinde yüzde 3.1’lik artış yaşanırken konsol oyunları kategorisinde ise yüzde 2.3’lük bir büyüme oldu” ifadelerini kullandı.

E-Spor İçerik ve Etkinlik Pazarlaması başlıklı sunumunda Dijital Sporlar Kurucu Ortağı ve Proje Yöneticisi İlker Karaş ise katılımcılarla E-spor ekosistemi içinde nasıl yükselebileceklerini, yeni başlayan içerik üreticileri için markalara ve sponsorlara yönelik nasıl sunum ve proje hazırlanması gerektiğini, markanın dikkat edeceği konular ve içerik ile etkinliğin bağına dair önerilerini paylaştı. NVIDIA Türkiye Regional Marketing Manager’ı İdil Şahin Öncül ve Team NVIDIA Takım Kaptanı Mete Özbeyise yayıncıların ekosistem içinde nasıl keşfedileceği, TEAM NVIDIA’ya nasıl yeni isimlerin kazandırıldığı ve yayıncıları nasıl bir çatıya dahil ettikleri gibi konularda görüşlerini aktardı. MSI Digital Pazarlama Uzmanı Tufan Vardar ise MSI’ın donanımlarının oyuncular için yarattığı farklardan, E-sporcular açısından dikkat ettikleri konulardan ve ekipman seçiminin öneminden bahsetti.

Dünya şampiyonu, e-spordaki tecrübelerini aktardı

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