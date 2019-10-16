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Dünya şampiyonu Gizem Nur, yeni madalyalar için çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:59 | Son Güncelleme

ANTALYA’da düzenlenen Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonası'nda 32 kiloda şampiyon olan Hakkarili ortaokul öğrencisi Gizem Nur Tatlı (12), yeni madalyalar kazanmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dünya şampiyonu Gizem Nur, yeni madalyalar için çalışıyor

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- ANTALYA’da düzenlenen Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonası'nda 32 kiloda şampiyon olan Hakkarili ortaokul öğrencisi Gizem Nur Tatlı (12), yeni madalyalar kazanmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görev yapan, aynı zamanda Muaythai Milli Takımı antrenörü olan Ünal Aşık tarafından yeteneği fark edildikten sonra Polisgücü Spor Kulübü bünyesine alınan Hakkari Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci Sınıf öğrencisi Gizem Nur Tatlı, 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Dünya Çocuklar Gençler Muaythai Şampiyonası'na katıldı. 65 ülkeden 840 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada Gizem Nur Tatlı, 32 kiloda dünya şampiyonu oldu. Spordaki başarısını derslerine de yansıtıp, yüksek not ortalamasıyla yaşıtlarına örnek gösterilen Gizem Nur, evde annesine ev işlerinde yardım ediyor, küçük kardeşine bakıyor.
HEDEFİM, OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK
Daha çok madalya kazanmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Gizem Nur, hedefinin olimpiyat şampiyonu olduğunu söyledi. Günde 2 saat antrenman yaptığını anlatan Tatlı, "Geçen yıl yapılan şampiyonada, dünya üçüncülüğü kazandım. Antalya'da bu yıl düzenlenen Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'nda da Belarus, Rus ve İtalyalı rakiplerimi bir bir yenerek dünya şampiyonu oldum. Bayrağımızı zirveye koyarak hedeflerime ulaştım. Yeni hedefim, olimpiyat şampiyonu olmak ve bu şampiyonluğumu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a kendi ellerimle armağan etmek istiyorum" dedi.
Hakkari Muaythai Milli Takım Antrenörü Ünal Aşık ise, Hakkari'de gençlerin yeteneklerinin keşfedilmesi için kurulan Polisgücü Kulubü bünyesinde birçok başarılı sporcunun olduğunu belirtti. Gizem Nur'un bunların başında geldiğini söyleyen Aşık, "Hakkari'de Muaythai 2017 yılında başlattık. Gizem Nur Tatlı, benim ilk sporcularımdandır. Geçen yıl dünya üçüncüsü oldu. Kızımız dünya üçüncüsü olduktan sonra çalışmalarımıza daha da hız verdik. Çok şükür ki; Allah’ın izniyle kızımız sırasıyla, Belarus, Rus ve İtalyan sporcuları yenerek dünya Muaythai Şampiyonu oldu. Bu şampiyonluğumuzu kızımız Gizem Nur'un elleri ile Sayın Cumhurbaşkanımıza armağan etmek istiyoruz. Bu başarının diğer öğrencilerimize ışık olmasını istiyoruz. Gizem Nur'un en büyük hayali olimpiyat şampiyonasında birinci olup, bizi gururlandırmaktır" diye konuştu.

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Dünya şampiyonu Gizem Nur, yeni madalyalar için çalışıyorDünya şampiyonu Gizem Nur, yeni madalyalar için çalışıyorDünya şampiyonu Gizem Nur, yeni madalyalar için çalışıyorDünya şampiyonu Gizem Nur, yeni madalyalar için çalışıyor

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