HABER

Dünya Şampiyonu Habibe, çiçeklerle karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 00:19 | Son Güncelleme

KAZAKİSTAN'ın Almati kentinde düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda 63 kiloda altın madalya kazanan Habibe Afyonlu, Kocaseyit Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- KAZAKİSTAN'ın Almati kentinde düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda 63 kiloda altın madalya kazanan Habibe Afyonlu, Kocaseyit Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Habibe Afyonlu'yu karşılama törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, İl Spor Şube Müdürü İhsan Yılmaz, Burhaniye İlçe Spor Müdürü Sabri Pekşen, Edremit İçe Spor Müdürü Fethi Bilge ve şampiyonun yakınları katıldı. Türk Havayollarına ait uçakla Kocaseyit Havalimanı'na gelen 17 yaşındaki Ümitler Dünya Judo Şampiyonu Habibe Afyonlu 'Hoş Geldin Şampiyon' pankartı ile karşılandı. Edremit Kaymakam Ali Sırmalı ve beraberindeki müdürler şampiyona çiçekler verdi. Şampiyon davullar eşliğinde Balıkesir’e uğurlandı. Şampiyonluk gururu yaşayan Habibe Afyonlu, "Hep çalıştım, Hep hayalini kurdum. Ve sonunda başardım. Herkesin beklentisini ve kendi beklentimi yerine getirdim. Özellikle final maçında Japon rakibimi o şekilde yenmek bana daha çok gurur verdi. Türk bayrağını sonunda göndere çektirebildim. Her şey için herkese teşekkür ederim. Önümüzde 2020 olimpiyatları var. Oraya gidemeyeceğimi biliyorum. O yüzden 2024 olimpiyatları için çok sıkı çalışıp aynı tempoda devam etmek istiyorum" dedi.

Habibe’nin başarısına çok sevindiğini anlatan Antrenör Timur Bizsan da "Habibe kızımız hafta sonu yapılan müsabakalarda dünya şampiyonu oldu. Büyük bir başarıya imza attı. Takım halinde de dünya üçüncüsü oldular. Çok sevinçliyiz. Bu ilk basamak oldu. Daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum Teşekkür ediyorum, bize bu gururu yaşattığı için" dedi.

O okulda eğitime 1 ay ara verildiO okulda eğitime 1 ay ara verildi
Düzce’de 505 kişilik işe 2 bin 731 kişi başvurduDüzce’de 505 kişilik işe 2 bin 731 kişi başvurdu
Minik Meryem günden güne eriyorMinik Meryem günden güne eriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elektriğe yüzde 14.90 zam!

Elektriğe yüzde 14.90 zam!

Kayserispor'dan Hikmet Karaman kararı!

Kayserispor'dan Hikmet Karaman kararı!

Hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

AFAD Başkanı'ndan Ece Üner'e tepki

AFAD Başkanı'ndan Ece Üner'e tepki

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan CSO konserine katıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan CSO konserine katıldı!

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu!

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu!

Manisa'da korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Manisa'da korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu

Süre doldu ve hepsi yıkıldı

Süre doldu ve hepsi yıkıldı

30 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

30 Eylül 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Toz maskeli hırsızlardan saniyeler içinde soygun!

Toz maskeli hırsızlardan saniyeler içinde soygun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.