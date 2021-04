Dünya Sanat Günü nedir? Dünya Sanat Gününe özel mesajlar ve sözler

Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan tarihi, 2012 yılından itibaren Dünya Sanat Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. World Art Day olarak da bilinen Dünya Sanat Günü’nde pek çok kişi sosyal medya hesabında paylaşmak üzere Dünya Sanat Gününe özel mesajlar ve sözlerini araştırmaya başladı. İşte, Dünya Sanat Günü’ne özel sözler…

DÜNYA SANAT GÜNÜ NEDİR?

Dünya Sanat Günü Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'da her yıl Dünya Sanat Günü olarak kutlanmaktadır. Türk sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam, International Associations of Art’ın (IAA) 2011 yılında Meksika'da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katılmıştır. Baykam, toplantıda Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasını önerdi. Bu öneri çoğunluk oyu alarak, her yıl 15 Nisan tarihinde World Art Day (WAD) olarak kutlanılması kararı alındı.

DÜNYA SANAT GÜNÜ SÖZLERİ

Sanatın amacı, ruhumuzu, gündelik hayatın tozlarından temizlemektir. (Pablo Picasso) Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun