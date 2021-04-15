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Dünya Sanat Günü nedir? Dünya Sanat Gününe özel mesajlar ve sözler

15.04.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sanat Günü her yıl 15 Nisan’da kutlanmaktadır. Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanma kararı Türk sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam’ın önerisi ile kutlanmaya başlanmıştır. Peki, Dünya Sanat Günü nedir? İşte, Dünya Sanat Gününe özel mesajlar ve sözler…

Dünya Sanat Günü nedir? Dünya Sanat Gününe özel mesajlar ve sözler

Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan tarihi, 2012 yılından itibaren Dünya Sanat Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. World Art Day olarak da bilinen Dünya Sanat Günü’nde pek çok kişi sosyal medya hesabında paylaşmak üzere Dünya Sanat Gününe özel mesajlar ve sözlerini araştırmaya başladı. İşte, Dünya Sanat Günü’ne özel sözler…

DÜNYA SANAT GÜNÜ NEDİR?

Dünya Sanat Günü Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'da her yıl Dünya Sanat Günü olarak kutlanmaktadır. Türk sanatçı ve Ulusal Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) Başkanı Bedri Baykam, International Associations of Art’ın (IAA) 2011 yılında Meksika'da yapılan genel kuruluna Türkiye temsilcisi olarak katılmıştır. Baykam, toplantıda Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın Dünya Sanat Günü olarak kutlanmasını önerdi. Bu öneri çoğunluk oyu alarak, her yıl 15 Nisan tarihinde World Art Day (WAD) olarak kutlanılması kararı alındı.

DÜNYA SANAT GÜNÜ SÖZLERİ

Sanatın amacı, ruhumuzu, gündelik hayatın tozlarından temizlemektir. (Pablo Picasso) Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun

Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” (M. K. ATATÜRK) Dünya Sanat Günü’müz Kutlu Olsun

15 Nisan Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun.

Tüm sanatseverlerin 15 Nisan Dünya Sanat Günü kutlu olsun!

Dünyayı savaş değil, sanat kurtaracak.

Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun

Sanat başka dünyayı anlatan, bu dünyadır. 15 Nisan Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun.

Sanatın tükendiği coğrafyada savaş filizlenir.. 15 Nisan Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun.

Dünya mükemmel bir yer olmadığı için sanat vardır. Andrei Tarkovsky Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun.

Normal günlerimizden daha fazla İhtiyacımız var Sanata ,Sanatçıya Ve sanatın iyileştirici gücüne..Tam günü..Tam zamanı.”Dünya Sanat Günü” Kutlu olsun…

Sanat; insanı, günlük hayatın dar kalıplarından kurtaran bir teneffüs anı gibidir. Sanatta güzeli, bilimde doğruyu arayan insan ruhu ve zekâsı, aslında kendini aramaktadır. Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun

Sanat, güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, ezgi ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun

Farklı dillerde ve farklı kültürlerdeki insanları; ortak bir duygu, düşünce ve anlayışta buluşturan sanatın ve bizi başka dünyalarla tanıştıran sanatçıların yaşamımızdan eksik olmaması dileğiyle… 15 Nisan Dünya Sanat Günümüz kutlu olsun.

İnsan her gün hoş bir şarkı dinlemeli,iyi bir şiir okumalı, güzel bir resme bakmalı ve mümkünse aklı başında birkaç söz söylemelidir ki,dünyevi kaygılar Tanrı’nın insan ruhuna aşıladığı güzel duygusunu silip yok etmesin./ GOETHE Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun

Farklı dillerde ve farklı yaratılışlardaki insanları ortak bir duygu,düşünce ve anlayışta buluşturan,insanlık tarihinin ortak sesi,hareketli ve en yaratıcı ‘halet-i ruhiyesi’ olan,estetik zevkin,ruhsal hazzın yanı sıra; Dünyayı kuşatan haksızlıkların,savaşların,anlaşmazlıkların,içinde bulunduğu dönemin başkaldırısı olan,ses çıkaran,insanlar arası dayanışma sağlayan “sanat” ve onu kucaklayan “15 Nisan Dünya Sanat Günü” kutlu olsun.


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