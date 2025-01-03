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Dünya sarhoş polis memurunu konuşuyor! Yılbaşı kutlamaları için 13 suçluyu serbest bıraktı... Her yerde arıyorlar

03.01.2025 11:28
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Güney Afrika ülkesi Zambiya'da sarhoş bir polis memuru, karakolda gözaltında tutulan 13 şüpheliyi, yılbaşı kutlamaları için serbest bıraktı. Suçluları serbest bırakan polis memuru gözaltına alınırken, serbest bırakılan 13 kişinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

Dünya sarhoş polis memurunu konuşuyor! Yılbaşı kutlamaları için 13 suçluyu serbest bıraktı... Her yerde arıyorlar

Zambiya polisinden yapılan açıklamada, başkent Lusaka'daki bir polis karakolunda görevli olan Titus Phiri isimli polis memurunun, sarhoş haldeyken, gözaltında tutulan 13 şüpheliyi yılbaşı kutlamalarına katılmaları için serbest bıraktığı belirtildi.

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HÜCRE ANAHTARLARINI ZORLA ELE GEÇİRDİ

Açıklamada, Phiri'nin bu eylemi karakolda görevli bir diğer polis memurundan nezarethane hücrelerinin anahtarlarını zorla alarak gerçekleştirdiği kaydedildi.

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SARHOŞ POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Phiri'nin olayın ardından gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, polis memurunun serbest bıraktığı 13 kişinin yakalanması için operasyonların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, bu kişilerin darp, hırsızlık ve gasp gibi suçlardan gözaltında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis Zambiya
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