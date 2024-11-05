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  4. Dünya seçim sonuçlarına kilitlenmişken ABD'den çarpıcı karar! Sandıklar kapanır kapanmaz nükleer füze fırlatılacak: "30 dakika içinde herhangi bir yeri vurabilir"

Dünya seçim sonuçlarına kilitlenmişken ABD'den çarpıcı karar! Sandıklar kapanır kapanmaz nükleer füze fırlatılacak: "30 dakika içinde herhangi bir yeri vurabilir"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.11.2024 23:57
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ABD'deki başkanlık seçiminde yaşanan heyecan tam gaz devam ediyor. Milyonlarca ABD vatandaşı sandıkta iradelerini gösterdi. Herkes seçim sonuçlarını merakle beklerken çarpıcı bir haber dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD'nin sandıklar kapandıktan hemen sonra hipersonik bir nükleer füze denemesi yapacağı öğrenildi. Nükleer füzenin 30 dakika içinde dünya üzerindeki herhangi bir yeri vurabileceği belirtildi.

Dünya seçim sonuçlarına kilitlenmişken ABD'den çarpıcı karar! Sandıklar kapanır kapanmaz nükleer füze fırlatılacak: "30 dakika içinde herhangi bir yeri vurabilir"

Milyonlarca ABD vatandaşı düzenlenen başkanlık seçimlerinde oyunu kullandı. Seçim yarışı Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında geçiyor. Sonuçların açıklanmasına artık saatler kala gözler ABD'ye çevrilmiş durumda. Dünya kamuoyunun kalbi ABD seçimlerinde atarken Dailymail'de yer alan bir haber gündeme adeta bomba gibi düştü.

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SANDIKLAR KAPANDIKTAN HEMEN SONRA NÜKLEER FÜZE DENEMESİ

Dailymail'de yer alan haberde, sandıkların kapanmasından hemen sonra ABD ordusunun hipersonik bir nükleer füze denemesi gerçekleştirileceği ifade edildi.

Bazı Amerikan vatandaşlarının seçim günü böyle bir denemenin gerçekleştirilecek olmasıyla alakalı endişe duyuyor.

AMAÇ: 3 DÜNYA SAVAŞI'NIN PATLAK VERMESİ TEHDİDİNE CAYDIRICILIK OLUŞTURMAK

Ancak ABD'li askeri yetkililer, 'testin rutin olduğunu ve yıllar öncesinden planlandığını' belirtti.

Testin amacının 'nükleer ABD kuvvetlerinin hazır olduğunu' göstermek ve 3. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi tehdidinin artması nedeniyle 'ülkenin nükleer caydırıcılığına güven' sağlamak olduğunu söylediler.

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30 DAKİKA İÇİNDE DÜNYA ÜZERİNDEKİ HERHANGİ BİR YERİ VURABİLİYOR

Tatbikat kapsamında nükleer füze, Kuzey Pasifik'teki küçük bir ada olan Kwajalein Atolü'ne 4.200 mil yol kat edecek ve bu yaklaşık 22 dakika sürecek.

Silah saatte 15.000 milden fazla yol katedebiliyor ve fırlatıldıktan sadece 30 dakika sonra dünya çapındaki herhangi bir hedefi vurabiliyor.

Rusya'nın başkenti Moskova, Kaliforniya'dan yaklaşık 5.900 mil uzaklıktayken Pekin yaklaşık 6.000 mil uzakta bu iki ülke ABD için bir tehdit olarak görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
seçim füze abd nükleer sandık
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