DÜNYA SERABRAL PALSİ GÜNÜ İÇİN GALATA KULESİ VE KÖPRÜLER YEŞİLE BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı Çalışkan-Hüseyin ÇOŞKUN / İstanbul DHA

Dünya genelinde 6 Ekim, Serabral Palsi günü olarak kutlanıyor. Çocuk felci olarak bilinen hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeşil ışıkla aydınlatıldı.

Türkiye'de çocuk felci olarak bilinen ve dünyada 17 milyon kişinin taşıdığı Serebral Palsi hastalığı nedeniyle bugün dünya genelinde Serebral Palsi Günü olarak kutlanıyor. Hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Galata Kulesi yeşil ışıklarla aydınlatıldı. Galata Kulesi'nin yeşil ışıkla aydınlatıldığını gören yerli ve yabancı turistler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Galata Kulesi'nden görüntü

-Galata Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirenler

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden görüntü

-FSM'der Drone ile görüntü

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden drone ile görüntü

-Galata Köprüsü'nün uzaktan görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

