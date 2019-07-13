Dünya serbest dalış rekortmeni Ercümen'den nefes taktikleri

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- DÜNYA Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde nefes teknikleri eğitimi veriyor.

Polonyalı dalış rekortmeni Emilia Biała ile birlikte, Antalya’nın Kaş ilçesinde serbest dalış eğitimleri veren Şahika Ercümen, Ayvalık’ta da Cavlıhane Butik Otel’de nefes teknikleri çalışmaları veriyor. 'Doğru nefes nasıl alınır?', 'Stres, öfke, kaygı, kriz yönetimi gibi durumlarda nefes çalışmasının önemi', 'Farkındalık, konsantrasyon, performans ve motivasyon artırıcı nefes teknikleri' başlıklarıyla düzenlenen eğitimler veren Ercümen, meditasyon konusunda da kursiyerlerini bilgilendiriyor.

Antalya'da olduğu gibi Ayvalık'ta serbest dalış eğitimleri vermeyi planlayan Şahika Ercümen, ilçede şiddetli yağışla birlikte meydana gelen hortum afeti nedeniyle bu çalışmayı gerçekleştiremedi.

Şahika Ercümen, 20 seneyi aşkın bir süredir profesyonel sporcu olduğunu, dalış alanında yeni sporcuların yetişmesini sağlamayı amaçladığını kaydederek, "En büyük gayem herkesin kendisini suyun içerisinde rahat hissetmesini ve kendisini kurtaracak şekilde yüzme öğrenebilmesini sağlayabilmekti. Buna katkı olabilsin diye dalış eğitimlerine başladım. Bana en çok yöneltilen sorular, ‘Sen 6 dakika nefes tutabiliyorsun. Bunu nasıl yapıyorsun? Neler yiyip ne içiyorsun?’ şeklinde oluyor. Bu yüzden de, birkaç dakika da olsa insan nasıl nefes tutabilir ya da suyun içerisindeyken başına olumsuz bir şey geldiğinde, kendisini nasıl kurtarabilir, gibi küçük ve basit eğitimleri de içeren bir dalış eğitimi bu. Tabi en önemlisi de doğru nefes nasıl alınır? Aslında bizim bu yöndeki amacımız; her gün binlerce kez alıp- verdiğimiz nefesin kalitesini arttırabilmektir. ‘Doğru nefes nasıl alınır’, ‘doğru tekniklerle bu nasıl geliştirilir’ kursiyerlerimizle bu çalışmaları yapıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

