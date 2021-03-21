Dünya Şiir Günü nedir? Dünya Şiir Günü şiirleri ve mesajları...

İlk defa 1999 senesinde UNESCO tarafından ilan edilen ve dünya çapında kutlanan Dünya Şiir Günü‘nün hedefi “farkındalık yaratmak ve ulusal, evrensel, bölgesel şiir hareketlerine taze bir enerji sağlamak” olarak açıklanıyor. Vatandaşlar UNESCO tarafından ilan edilen ve dünya çapında kutlanan bu özel günde paylaşabilmek üzere çeşitli şiirler ve mesajlar araştırıyor. Peki Dünya Şiir Günü nedir? Paylaşabileceğiniz en güzel Dünya Şiir Günü şiirleri ve mesajları... DÜNYA ŞİİR GÜNÜ NEDİR? NASIL İLAN EDİLDİ? Şiirin sorgulayarak çeşitlilik yarattığını söyleyen UNESCO, dil çeşitliliğini kutlamak için 21 Mart tarihini şiir günü olarak ilan etmiştir. Şiir yazmayı, okumayı, yayınlamayı ve teşvik etmeyi amaçlayan Dünya Şiir Günü, daha önceleri 5 Ekim tarihinde kutlanırken 20. yüzyılın bitişine doğru 15 Ekim tarihinde kutlanmaya başlanmıştır. Uzunca bir süredir 21 Mart tarihinde kutlanan Dünya Şiir Günü, bazı ülkelerde halen bu tarihlerde kutlanmaktadır. DÜNYA ŞİİR GÜNÜ ŞİİRLERİ VE MESAJLARI Dünya Şiir Günü'nde paylaşabileceğiniz birbirinden güzel şiirleri aşağıda bulabilirsiniz. Melih Cevdet Anday - Çok Güzel Şey



Yaşamak güzel şey doğrusu

Üstelik hava da güzelse

Hele gücün kuvvetin yerindeyse

Elin ekmek tutmuşsa bir de

Hele tertemizse gönlün

Hele kar gibiyse alnın

Yani kendinden korkmuyorsan

Kimseden korkmuyorsan dğnyada

Dostuna güveniyorsan

İyi günler bekliyorsan hele

İyi günlere inanıyorsan

Üstelik hava da güzelse

Yaşamak güzel şey

Çok güzel şey doğrusu.

Turgut Uyar – Bir Gün Sabah Sabah



“Bir gün sabah sabah kapıyı vursam,

Kim o dersin uykulu sesinle içerden.

Saçların dağınıkdır, mahmursundur.

Kimbilir ne güzel görünürsün sevgilim,

Bir sabah vakti kapıyı çalsam,

Uykudan uyandırsam seni,

Ki, daha sisler kalkmamıştır Haliç’ten.

Fabrika düdükleri ötmektedir.” Orhan Veli Kanık – Ölüme Yakın



“Ölürüz diye mi üzülüyoruz?

Ne ettik, ne gördük su fani dünyada

Kötülükten gayri? Ölünce kirlerimizden temizlenir,

Ölünce biz de iyi adam oluruz;

Şöhretmiş, kadınmış, para hırsıymış,

Hepsini unuturuz.” Edip Cansever – Flaş



“Öyle bir yağmur ki bu, bilirsin

Dam saçak demeyecek, yağacak

Yağacak bir hışım gibi canevine kentin

Kalplerimiz küle gömülmüş elmalar gibi

Patladı patlayacak

Alacak sonunda kendi rengini.” Necip Fazıl Kısakürek – Geçilmez



“Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez;

Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez.

İçeride bir has oda, yeri samur döşeli;

Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez.

Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada,

Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez.”

Özdemir Asaf – Seni Saklayacağım “Seni saklayacağım inan

Yazdıklarımda, çizdiklerimde,

Şarkılarımda, sözlerimde. Sen kalacaksın kimse bilmeyecek

Ve kimseler görmiyecek seni,

Yaşayacaksın gözlerimde.” Bedri Rahmi Eyüboğlu – Sitem



“Yar yar!.. Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar

Değirmen misali döner başım

Sevda değil bu bir hışım

Gel gör beni darmadağın

Tel tel çözülüp kalmışım.

Yar yar

Canımın çekirdeğinde diken

Gözümün bebeğinde sitem var” Ataol Behramoğlu – On Ayrılık Şiiri 4



“Başka biri olacaksın istemesen de

Tenine başka bir ten dokunduğunda

Gövden buluştuğunda başka bir gövdeyle

Başka bir nefesle karıştığında nefesin Başka biri olacaksın istemesen de

Gece uykunda ya da gün ortasında

İrkileceksin apansız bir duyguyla

Bir uçurum kıyısında sendelemiş gibi” Sezai Karakoç – İnci Dakikaları



“Sen bana yeni yılsın her dakika

Her dakika bir yaşıma daha giriyorum Sen benim üstüne titrediğim güzel ve yeni

Saatim kadar saadetimin gözbebeği zamansın

Ben bin parçaya bölündüm her parçasında

Her parçasındayım kırkayak sesli boğuk arkadaşlığın”