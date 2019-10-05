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Dünya ‘şişte et pişirme’ rekoru 233 metrelik et şişle Adana’nın oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

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3. Adana Lezzet Festivali’nde 194,5 metreyle Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait olan “şişte et pişirme” rekoru, Gül Kıstak ve ekibinin hazırladığı 233,67 metrelik et şişle kırıldı.
Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve odaların destekleriyle ‘Büyük Akdeniz Şöleni’ temasıyla bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Adana Lezzet Festivali’nde bir dünya rekoru denemesi yapıldı. Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alan 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait “şişte et pişirme” rekoru, 222 metrelik dev şişle kırılmaya çalışıldı.
Rekor denemesini gerçekleştiren Gül Kıstak’ın ekibi, sabahın erken saatlerinde Seyhan Nehri kıyısına kurulan dev mangalın üzerine, yaklaşık 500 kilogramlık etin yerleştirilme çalışmasına başladı. Adana ve diğer illerden festival için kente gelen kalabalık ise büyük bir merakla rekor denemesini takip etti.
Rekor denemesi, etlerin mangal ateşinin üzerine alınmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi ve Resmi Hakemi Şeyda Subaşı Gemici’nin gözetiminde başladı. Bir süre pişirilen et, daha sonra hakem gözetiminde 233,67 metre olarak ölçüldü.
Rekor denemesinin başarıyla sonuçlanmasının ardından rekor sertifikası, hakemlik yapan Gemici tarafından Gül Kıstak’a takdim edildi. Rekor denemesinin başarıya ulaşmasının ardından konuşan Kıstak, dünya rekorunu Adana’ya getirmenin haklı gururunu yaşadığını belirterek, bu denemede kendisine güvenen herkese teşekkür etti.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise Kıstak’ı tebrik ederek, “Adana olarak hep birlikte başardık. Bu başarının devamını diliyorum” ifadesini kullandı.
Rekorun kazanılmasının ardından pişirilen 233,67 metrelik et şiş, festival alanındaki vatandaşlara ikram edildi.
Lezzet festivali için Mersin’den Adana’ya gelen Duygu Öztürk, “Daha önce Portakal Çiçeği Karnavalı’na gelmiştik ve çok beğenmiştik. Bu kez de ilk defa lezzet festivaline geldik. Şu anda ortam müthiş. Adana zaten mükemmel bir yer” dedi.

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