Dünya siyasetinde 'her 5 bakandan biri kadın'

ANKARA, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) tarafından yayımlanan 'Siyasette Kadın 2019' haritası verilerine göre, dünya genelindeki kadın bakan oranı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Buna göre, her 5 bakandan birinin kadın olduğu açıklandı.

UN Women ve IPU tarafından 2005 yılından bu yana hazırlanan 'Siyasette Kadın' haritasının 2019 yılı verileri yayımlandı. Dünya genelinde devlet yönetimindeki ve parlamentodaki kadınların sıralamasını gösteren harita, siyasette toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda tüm dünyada ilerleme kaydedildiğini ortaya çıkardı.

TÜRKİYE, 132'NCİ SIRADAN 120'YE YÜKSELDİ

Siyasette Kadın 2019 Haritası'na göre; dünya genelinde parlamentolardaki kadın milletvekili oranı, 2017 yılından bu yana artış göstererek 24.3’e çıktı. Meclis başkanı kadınların oranı ise artarak yüzde 19.7 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte devlet başkanı ve hükümet başkanı kadın oranında ise düşüş yaşandı. Devlet başkanı kadın oranı 2017 yılında yüzde 7.2 iken yüzde 6.6’ya, hükümet başkanı kadın oranı ise yüzde 5.7 iken yüzde 5.2’ye düştü. Türkiye ise yüzde 17.4 oranıyla kadınların parlamentodaki temsili sıralamasında 120’inci sıraya yükseldi. Türkiye, 2017 yılı haritasında ise yüzde 14.9 oranla 132’inci sıradaydı.

HER 5 BAKANDAN BİRİ KADIN

Haritaya göre kadın bakan oranı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 20.7 olarak gerçekleşti. 2017 yılında bu rakam yüzde 18.3'dü. Kadınlar dünya genelinde ağırlıklı olarak sosyal hizmetler, aile, genç, çocuk, yaşlı, engelli gibi alanlarda bakanlıkları tutmaya devam ederken, ticaret, endüstri, çalışma gibi farklı bakanlıklar, kadınların bulunduğu ilk 5 bakanlık arasında yer almaya başladı. Genel olarak erkekler tarafından yönetilen bazı bakanlıkların ise kadınlara geçtiği gözlemlendi. 2017 yılına kıyasla yüzde 30 daha fazla kadın savunma bakanı, yüzde 52.9 daha fazla kadın finans bakanı ve yüzde 13.6 daha fazla kadın dışişleri bakanı oldu.

BAKANLIKLARDA EŞİT TEMSİLİN OLDUĞU ÜLKELER ARTTI

2017 yılında altı ülkenin bakanlıklarında yüzde 50 ve üzerinde kadın varken, bu sayı 2019 yılında dokuza çıktı. Eşit temsilin olduğu ülkeler şöyle: İspanya yüzde 64.7, Nikaragua yüzde 55.6, İsveç yüzde 54.4, Arnavutluk yüzde 53.3, Kolombiya yüzde 52.9, Kosta Rika yüzde 51.9, Ruanda yüzde 51.9, Kanada yüzde 50, Fransa yüzde 50.

Etiyopya, yönetim düzeyinde kadınların katılımı konusunda en dikkat çekici yükselişi gösteren ülke oldu. Kadın bakan oranı 2017 yılında yüzde 10 iken, 2019 yılında bu oran yüzde 47.6’ya çıktı. Meksika’da ise 5 kadını daha bakanlık pozisyonuna atayarak kadın bakan oranını yüzde 26.3’ten yüzde 42.1’e yükseltti. Asya kıtasında Pakistan 2012 yılından bu yana hiç kadın bakana sahip değilken, bu oranı yüzde 12’ye yükseltti. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da, Moritanya yüzde 31.8 ile bölgenin en çok kadın bakana sahip ülkesi oldu. Moritanya’yı yüzde 29 ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Avrupa kıtasında ise Slovenya’da kadın bakan oranı 2017 yılından bu yana yüzde 25 düşüş gösterdi.



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