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Dünya şokta! 126 askeri katlettiler

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2019 16:52 | Son Güncelleme

Afganistan'da bir üsse saldırı düzenleyen Taliban örgütü katliam yaptı, 100'den fazla askerin öldüğü açıklandı.

Dünya şokta! 126 askeri katlettiler

Kabil yönetimi, ABD ve İran'la müzakereler yürüten Taliban örgütü, bugün bir askeri üsse bombalı araçlarla saldırı düzenledi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülkenin orta kesiminde yer alan Meydan Vardak vilayetindeki üste infilak eden bomba yüklü araçların 100'den fazla askerin ölümüne yol açtığını duyurdu.

Hastane kaynakları, çok sayıda yaralının olduğunu ve can kaybının artmasından ciddi şekilde endişe edildiğini açıklamıştı.

Reuters haber ajansı, patlamanın ardından silahlı iki saldırganın askeri üsse girmeyi denediğini ancak askerler tarafından vurulduğunu bildirmişti.

Sabah saatlerinde 12 askerin öldüğü belirtilmişti.

Taliban örgütü saldırıları üstlendi.

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Anahtar Kelimeler:
dünya 126 asker Taliban Afganistan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Talibanla amerika savaşıyor ama amerikan askerlerine hiç bişey olmuyor olan afgan askerlerine oluyor işin enterasan tarafıda bu taliban kendine saldıran amerikaya değilde hep afganlara saldırıyor bu nasıl bir oyun
TALİBAN NE İSTİYOR ASKER NE İSTİYOR YILLARCA SÜREN BİR SAVAŞ ÇÖZÜLSÜN ARTIK ÇEKİN ASKLERİ KENDİ HALKININ YÖNETİMİNE BIRAKIN
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