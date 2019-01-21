Dünya şokta! 126 askeri katlettiler

Kabil yönetimi, ABD ve İran'la müzakereler yürüten Taliban örgütü, bugün bir askeri üsse bombalı araçlarla saldırı düzenledi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülkenin orta kesiminde yer alan Meydan Vardak vilayetindeki üste infilak eden bomba yüklü araçların 100'den fazla askerin ölümüne yol açtığını duyurdu.

Hastane kaynakları, çok sayıda yaralının olduğunu ve can kaybının artmasından ciddi şekilde endişe edildiğini açıklamıştı.

Reuters haber ajansı, patlamanın ardından silahlı iki saldırganın askeri üsse girmeyi denediğini ancak askerler tarafından vurulduğunu bildirmişti.

Sabah saatlerinde 12 askerin öldüğü belirtilmişti.

Taliban örgütü saldırıları üstlendi.

