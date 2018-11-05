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Dünya şokta! 2MASS J18082002–5104378B bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2018 14:55 | Son Güncelleme

Büyük patlamadan hemen sonra oluşmuş yıldızlar genelde gözlemlenebilir evrenin çok uzak noktalarında saptanıyor; ancak, astronomlar kendi galaksimiz Samanyolu'nda 13.5 milyar yaşında bir yıldız saptadı.

Dünya şokta! 2MASS J18082002–5104378B bulundu

Bilim insanlarına göre, 2MASS J18082002–5104378 B isimli yıldız, evrendeki en eski yıldız olabilir.

2MASS J18082002–5104378 B’nin şu ana dek keşfedilmiş yıldızlar arasında en düşük metalliliğe sahip yıldız olması, onun yaşı hakkında bilgi veriyor; çünkü, erken evrende hiçbir metal yoktu.

Metaller ilk kuşak yıldızlarla birlikte oluştu ve yıldızların şiddetli ölümleriyle uzaya yayıldı. Yayılan bu metaller yeni yıldızların oluşum sürecinde yer aldı ve bu sayede, yeni nesil yıldızlar her zaman bir önceki nesilden daha fazla metal barındırdı. Bu da bir yıldız ne kadar gençse o kadar da metal bakımından zengin demektir.

2MASS J18082002–5104378 B’nin yaşı yıldızların yoğunlukta olduğu bir disk üzerinde yer alan galaksimizin önceki tahmin edilen 8-10 milyar yılından daha da yaşlı olabileceğine işaret ederken, inanılmaz derecede küçük boyutu da, Samanyolu’nda olmasına rağmen bu kadar uzun süredir saptanamamasını açıklıyor ve bu yıldızın keşfi 1920’lerin sonlarında bilim insanları tarafından inanılan “eski yıldızların nasıl göründüğü” konseptine meydan okuyor.

Avusturalya, Monash Üniversitesi astrofizikçisi Andrew Casey, Science Alert’e yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Daha önce hiç birkaç gram metalden oluşan ve bu kadar düşük kütleli bir yıldız keşfetmemiştik. Bu keşif bize evrendeki ilk nesil yıldızların hepsinin devasa boyutlarda çok önceden ölmüş yıldızlar olmadığını gösteriyor. Bu antik yıldızlar çok miktardaki malzemelerden oluşmuş olabilir ki bu da, Büyük Patlamadan hemen sonra meydana gelen kalıntıların bugün hala var olabileceğine işaret ediyor. Bu da bize, erken evrendeki yıldız oluşumuna dair yeni bir bakış açısı kazandırıyor."

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