Dünya şokta! Askerler oteli bastı: Eski Fenerbahçeli Samatta mahsur kaldı

Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın düzenledi. Otelde rehin alınanlar arasında Eski Fenerbahçeli futbolcu Ally Samatta da var.

Madagaskar orudusu askerlerinin, otele baskın düzenlemesinin amacı Tanzanya Milli Takımı'nda corona virüse yakalanan oyuncuların olduğu belirtildi. Virüse yakalanan oyuncuların ise Aishi Salum Manula, Ally Samatta ve Bakari Mwamnyet olduğu iddia edildi.

ASKERLER FUTBOLCULARIN KAPISININ ÖNÜNDE BEKLİYOR

Tanzanya Futbol Federasyonu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, askerlerin oyuncuların kaldığı otele silahla girdiği ve oyuncuların kapısının önünde beklediklerini aktardı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre ise; Samatta'nın da hala otelde mahsur kaldığı ve Belçika'ya geri dönemediği belirtildi. 28 yaşındaki oyuncunun Belçika'ya geri dönmeden önce koronavirüs testine girmesi gerekiyor.



