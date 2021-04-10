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  4. Dünya şokta! Kim Jong-un 'iş yüküm ağır' diyen bakanını idam etti

Dünya şokta! Kim Jong-un 'iş yüküm ağır' diyen bakanını idam etti

10.04.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, iş yükünün ağır olduğundan şikayet ettiği için bu kez de ülkenin Eğitim Bakanı'nı idam etti. Söz konusu bakanın adı açıklanmazken, eğitim bakanlığının 'Uzaktan Eğitim Yasasını' uygulamada yeterince iyi olmadığı iddia ediliyor.

Dünya şokta! Kim Jong-un 'iş yüküm ağır' diyen bakanını idam etti

Kuzey Koreli lideri Kim Jong Un'un, hükümetten destek ve kaynak almadığından şikayet ettikten sonra, “parti karşıtı faaliyetler” nedeniyle üst düzey bir yüksek öğretim görevlisinin infaz emrini verdiği açıklandı.

Sadece Park olarak tanımlanan 50'li yaşlarındaki adam, Yüksek Öğretim Bakanlığı'nın “Uzaktan Eğitim Yasasının uygulanması için komisyonunun başkanlığını yapıyordu. Ancak Organizasyon ve Rehberlik Departmanı tarafından yapılan bir araştırma, Park'ın ülkede uzaktan öğrenmeyi bilgilendirme konusunda gerçek bir ilerleme sağlayamadığını ve komisyonun yalnızca hükümeti eleştirmek için toplandığını ortaya koydu. Öte yandan söz konusu kişinin iş yüküm ağır şeklinde açıklamalar yapması Kim için bardağı taşıran son damla olmuş.

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İDAM EDİLDİ

Soruşturmanın ardından adı açıklanmayan eğitim bakanı idam edildi. Daily NK, yeni Eğitim Bakanı'nın adını Ri Guk Chol olarak verdi.

Daily NK, haberini Kuzey Kore rejimindeki Organizasyon ve Rehberlik Departmanı'ndan (ODG) sızan bir belgeye dayandırdı.

Öte yandan Kim'in, daha önce de eniştesini köpeklere yem ettiği, bir generali piranalara parçalattığı iddiaları gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore

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