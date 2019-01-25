Dünya şokta! Uçak ile helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Valle de Aosta bölgesinde Alp dağlarından Rutor'un üzerinde küçük bir özel uçak ile helikopterin havada çarpıştığı belirtildi.
AA'nın haberine göre, kazayı gören dağcıların haber vermesi üzerine, ambulans helikopterlerin bölgeye gönderildiği kaydedildi.
5 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Yardım ekiplerine dayandırılan haberlerde, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı, ölenlerin yabancı olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. (AA)
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