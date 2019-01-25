HABER

Dünya şokta! Uçak ile helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 25.01.2019 21:30 | Son Güncelleme

İtalya'nın kuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede bir uçak ile helikopterin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Dünya şokta! Uçak ile helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Valle de Aosta bölgesinde Alp dağlarından Rutor'un üzerinde küçük bir özel uçak ile helikopterin havada çarpıştığı belirtildi.

AA'nın haberine göre, kazayı gören dağcıların haber vermesi üzerine, ambulans helikopterlerin bölgeye gönderildiği kaydedildi.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Yardım ekiplerine dayandırılan haberlerde, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı, ölenlerin yabancı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. (AA)

PARTNERO ülkede 87 kişi donarak öldüO ülkede 87 kişi donarak öldü
Maduro canlı yayında duyurdu: Darbeyi bozguna uğratacağızMaduro canlı yayında duyurdu: Darbeyi bozguna uğratacağız
Avrupa Konseyi İtalya’yı eleştirdi, Salvini Türkiye üzerinden yanıt verdiAvrupa Konseyi İtalya’yı eleştirdi, Salvini Türkiye üzerinden yanıt verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya Alp Dağları uçak helikopter Kaza

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

İflas eden 57 yıllık firmadan ilk açıklama

İflas eden 57 yıllık firmadan ilk açıklama

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'ndan flaş HDP açıklaması

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'ndan flaş HDP açıklaması

MHP Manisa'da deprem! İl başkanı görevden alındı

MHP Manisa'da deprem! İl başkanı görevden alındı

Ünlü oyuncuların fotoğraf gerilimi

Ünlü oyuncuların fotoğraf gerilimi

Okul müdürünün tacizi açık bırakılan telefonla ortaya çıktı

Okul müdürünün tacizi açık bırakılan telefonla ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Venezuela'da işler kızışıyor! Ordudan flaş açıklama

Venezuela'da işler kızışıyor! Ordudan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan 'darbe' açıklaması

Maduro canlı yayında duyurdu: Darbeyi bozguna uğratacağız

Avrupa Konseyi İtalya’yı eleştirdi, Salvini Türkiye üzerinden yanıt verdi

Avrupa Konseyi İtalya’yı eleştirdi, Salvini Türkiye üzerinden yanıt verdi

Yunanistan Parlamentosu Makedonya'nın yeni ismini onayladı

Yunanistan Parlamentosu Makedonya'nın yeni ismini onayladı

Çin'de şiddetli patlama

Lüks alışveriş merkezinde patlama!

ABD'de kapalı hükümet NASA çalışanlarına tuvalet temizlettirecek

ABD'de kapalı hükümet NASA çalışanlarına tuvalet temizlettirecek

İşte yeni kral!

İşte yeni kral!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.