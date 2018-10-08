Dünya şokta! Yeni bir Trump mı doğuyor?

Bolsonaro ayrıca insan hakları ve LGBT aktivistlerine karşı da saldırgan bir söylem içinde oldu.

Rejim sırasında yaygın insan hakları ihlalleri yaşanmıştı. Bolsonaro ise o dönemde daha fazla insanın ölmesi gerektiğini savunuyor.

Brezilya seçimleri ülkenin ekonomik krizinden geçtiği ve yaklaşık 13 milyon kişinin işsiz kaldığı bir dönemde yapılıyor.

'TRUMP HAYRANIYIM'

Jair Bolsonaro, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın hayranı olduğunu söylemişti.

"Ben bir Trump hayranıyım" diyen Bolsonaro'nun Twitter'da 1 milyon 580 bin takipçisi var.

Fakat pek çok kişi Bolsonaro'yu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'ye ya da Filipinlerin lideri Rodrigo Duterte'ye benzetiyor.

Bolsonaro, Duterte gibi ülkedeki silahlı grupların üstüne "cehennem ateşi" salacağını açıklamıştı. Bu yıl yaptığı bir konuşmada da, "Bazı tür insanlar insan değildir, onlara kabadayı ve dolandırıcıymış gibi muamele edilmeli" demişti.

'TRUMP'TAN DAHA DENESİZ VE İDEOLOJİK'

ABD'de Brown Üniversitesi'nin Brezilya Girişimi Direktörü James N. Green, Bolsonaro'nun göreve seçilmesi halinde ABD Başkanı Trump'tan daha dengesiz ve ideolojik olacağı kanısında.

Guardian gazetesine konuşan Green, "Bolsonaro, Trump'tan çok daha tahmin edilemez biri. Trump şarlatanlık, kandırma üzerine bir imparatorluk kurdu ve bunu uzunca bir süre sürdürdü. Şimdi de aynısını Başkan olarak sürdürüyor. Bolsonaro'nun şöhret için iddia ettiği şeyler insanlar hakkında berbat şeyler söylemesi, onları kışkırtması" dedi.

Green, "Eğer kazanırsa neler olacağını hayal bile etmek istemiyorum" diye ekledi.

Brezilya'da geçen hafta on binlerce kişi ülkenin farklı kentlerinde Bolsonaro karşıtı gösteriler düzenlemişti.

