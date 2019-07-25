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Dünya son 100 yılda, 2 bin yıldır görülmemiş bir hızla ısınmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 17:37 | Son Güncelleme

Yapılan yeni bir araştırma, geçen 2 bin yılla kıyaslandığında dünyanın son 100 yıldaki ısınmasının daha önce hiç görülmemiş şekilde hızlandığını ortaya koydu.Milattan başlayarak 1800 yıllarına kadar farklı zamanlarda ve yerlerde doğal hava akımları, güneşin etkileri ve volkanik patlamalarla sıcak ve soğuk dönemlerin olduğu, ancak insanların fosil yakıt kullanmaya başladığı 1800’lü yılların sonlarından itibaren dünyanın ısısının geçen 2 bin yılın aksine sürekli yükseldiği kaydedildi.

Yapılan yeni bir araştırma, geçen 2 bin yılla kıyaslandığında dünyanın son 100 yıldaki ısınmasının daha önce hiç görülmemiş şekilde hızlandığını ortaya koydu.
Milattan başlayarak 1800 yıllarına kadar farklı zamanlarda ve yerlerde doğal hava akımları, güneşin etkileri ve volkanik patlamalarla sıcak ve soğuk dönemlerin olduğu, ancak insanların fosil yakıt kullanmaya başladığı 1800’lü yılların sonlarından itibaren dünyanın ısısının geçen 2 bin yılın aksine sürekli yükseldiği kaydedildi. Dünyanın ısınma hızıyla ilgili yapılan araştırma, İngiliz Journal Nature dergisinde yayınlandı.
Araştırma raporunu yazanlardan Kolombiya Üniversitesi bilim adamlarından Nathan Steiger, son yüzyılda gördüğümüz iklim sistemindeki ısınmanın 1900 yıl geçmiştekinden çok farklı olduğunu belirtti. Steiger, “Küçük Buz Çağı, Ortaçağ Ilık dönem” gibi ifadelerin yalnızca bölgesel ve kıta bazında olduğunu ve bunların doğal iklim değişikliği olduğunu söyledi. Nathan Steiger, insanların fosil yakıt kullanmaya başlamasından sonra yeryüzünün tamamının ısınmaya başladığını kaydetti.
Çalışma, 1900’lü yılların sonuna doğru sıcaklığın artmasının yeryüzünün yüzde 98’ini etkilemeye başladığını ortaya koydu. Çalışma, dünyanın ısınmasının normal iklim değişikliğiyle açıklanamayacağını, insanların fosil yakıt kullanarak doğaya karbondioksit salınımını artırmasının dünya ısısının arttırdığını ortaya koydu.

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