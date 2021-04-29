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Dünya sona yaklaşıyor: 1 yılda 2 dünya kadar kaynak harcanıyor!

29.04.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma nedeniyle büyük bir krize sürüklenirken, yeni bir araştırma insanlığın Dünya’nın bir yılda ürettiğinden yaklaşık yüzde 73 daha fazla doğal kaynak kullandığını ortaya çıkardı.

Dünya sona yaklaşıyor: 1 yılda 2 dünya kadar kaynak harcanıyor!

Nature Sustainability dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, insanlar Dünya'nın bir yılda ürettiğinden yaklaşık yüzde 73 daha fazla doğal kaynak kullanıyor. Çalışma insanlığın talebiyle doğanın üretim kapasitesindeki büyük açığı ortaya koyuyor.

BÜYÜK KITLIKLAR YAŞANACAK

ABD’li ve Sri Lankalı araştırmacılardan oluşan ekip, insanların dünyanın biyolojik kapasitesinden daha fazlasını kullanmaya devam etmesi halinde doğal kaynakların kısa bir süre sonra tükeneceği ve gelecekte büyük kıtlıkların görüleceği konusunda uyardı.

40 YILDA DOĞAL KAYNAKLARIN TÜKETİMİ YÜZDE 54 ARTTI

Bir ülkenin nüfusunu sürdürebilmesi için ya insanların ekolojik ayak izini karşılayacak kadar yeterli kaynağa ya da diğer ülkelerden satın alacak fonlara sahip olması gerekiyor. Araştırmacılar, küresel nüfusun 1980'de dünyanın yıllık biyolojik kapasitesinin yüzde 119'unu kullandığını açıkladı. Ancak 2017'ye kadar, miktar yüzde 54 artarak bu oranı yüzde 173'e çıkardı.

SORUNUN NEDENİ ZENGİN ÜLKELERE DÜNYANIN YETMEMESİ

Çalışmanın yazarlarına göre doğal kaynakların tükenmesindeki daha fazla kaynağa ihtiyaç duyan daha yüksek yaşam standartlarına sahip daha zengin ülkelerden kaynaklanıyor.

Bilim insanları yapılan çalışma kapsamında, bir ülkenin ekolojik üretim kapasitesi ile Tüketim ayak izini karşılaştırdı. Sonuçlarda, ABD, Japonya, İngiltere ve Fransa gibi zengin ülkelerin, düşük gelirli ülkelerde yaşayan nüfusun yüzde 72'sinin 2017'de sahip olduğundan daha fazla kaynağı kullandığı görüldü.

Bu grup aynı zamanda 2017'de gezegenin biyolojik kapasitesinin yüzde 96'sını harcadı, ancak dünyanın biyolojik kapasitesinin yalnızca yüzde 34'üne sahip ülkelerde yaşadı.

DÜNYADAKİ YOKSULLUĞUN ORTADAN KALDIRILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL OLUŞTURUYOR

Çalışmanın yazarları, En yüksek kişi başına gelir diliminde yer alan ülkeler aynı zamanda kişi başına en yüksek kaynak gereksinimi olan ülkeler arasında yer alıyor ve bu insanların ihtiyacı genellikle karşılabilecek olananın çok ötesinde” ifadelerini kullandı. Araştırmacılar, aynı zamanda bu durumun dünyadaki yoksulluğun ortadan kaldırılmasının önünde bir engel olduğunu vurguladı.

HER YIL DÜNYA LİMİT AŞIM GÜNÜYLE DURUMA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Öte yandan, dünyadaki kaynakların hızla yok oluşa sürüklenişi ile defa bu çalışmaya ortaya konmadı. İnsanların doğanın yıl içerisinde yenileyebileceğinden daha fazla kaynak kullanmasını işaret eden Dünya Limit Aşım Günü’yle her yıl bu konuya dikkat çekiliyor.

Amerikan sivil toplum örgütü Global Footprint Network (GFN) 2003 yılından bu yana kaynakların her yıl ne zaman tükendiğine dair bir rapor yayımlıyor.

Ancak, geçen yıl insanların dünyanın kaynaklarını kullanma oranı, corona virüs pandemisi nedeniyle kısıtlı da olsa bir düşüş yaşadı. Dünya Limit Aşım Günü, 29 Temmuz 2019’un ardından geçen yıl 22 Ağustos’a kadar üç haftadan fazla bir süre gecikti.

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