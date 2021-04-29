Dünya sona yaklaşıyor: 1 yılda 2 dünya kadar kaynak harcanıyor!

Nature Sustainability dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, insanlar Dünya'nın bir yılda ürettiğinden yaklaşık yüzde 73 daha fazla doğal kaynak kullanıyor. Çalışma insanlığın talebiyle doğanın üretim kapasitesindeki büyük açığı ortaya koyuyor.

BÜYÜK KITLIKLAR YAŞANACAK

ABD’li ve Sri Lankalı araştırmacılardan oluşan ekip, insanların dünyanın biyolojik kapasitesinden daha fazlasını kullanmaya devam etmesi halinde doğal kaynakların kısa bir süre sonra tükeneceği ve gelecekte büyük kıtlıkların görüleceği konusunda uyardı.

40 YILDA DOĞAL KAYNAKLARIN TÜKETİMİ YÜZDE 54 ARTTI

Bir ülkenin nüfusunu sürdürebilmesi için ya insanların ekolojik ayak izini karşılayacak kadar yeterli kaynağa ya da diğer ülkelerden satın alacak fonlara sahip olması gerekiyor. Araştırmacılar, küresel nüfusun 1980'de dünyanın yıllık biyolojik kapasitesinin yüzde 119'unu kullandığını açıkladı. Ancak 2017'ye kadar, miktar yüzde 54 artarak bu oranı yüzde 173'e çıkardı.

SORUNUN NEDENİ ZENGİN ÜLKELERE DÜNYANIN YETMEMESİ

Çalışmanın yazarlarına göre doğal kaynakların tükenmesindeki daha fazla kaynağa ihtiyaç duyan daha yüksek yaşam standartlarına sahip daha zengin ülkelerden kaynaklanıyor.