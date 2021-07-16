Dünya sosyetesi Bodrum'da buluştu!

Gecede Avrupa, Rusya ve Azerbaycan misafirlerinin yanı sıra Türk sosyetesi de yer aldı. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı, dünyaca ünlü şarkıcı Ishtar Alabina’nın sahne aldığı gecede misafirlere özel mönü hazırlandı.

Davete katılanlar arasında ise Dilek Hanif, Cemil Dinçmen, Ece - Arman Şirin, Çiğdem Erkman, Sevinç Ragimova, Sıla Küçükvatan, Doğa Yavuz, Ece Balaman ,Alara Yeşilöz, Eldar – Dilara Rzayeva, Ekatirinia Jankovic ve Sabina Ragimova – Khayyam Safarli, gibi ünlü isimler vardı.

