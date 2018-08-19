Dünya starı Alexandra Stan’dan Çanakkale'de muhteşem konser

Alexandra Stan şarkılarıyla festivale katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.
Alexandra Stan, Çanakkale'yi salladı
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Dünya starı Alexandra Stan Umurbey Geleneksel 27. Şeftali Festivali etkinlikleri kapsamında konser vermek içi Çanakkale’ye geldi.
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Konser öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alexandra Stan, Türkiye'ye ikinci kez geldiğini ve bu gelişinde de ülkeye hayran kaldığını belirtti.
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Çanakkale'yi de çok beğendiğini ifade eden Alexandra Stan, "Boğazda gemiyle bir tur atma imkanım oldu. Çanakkale'nin tarihi ve kültürel yapısı beni çok etkiledi. Zaten Romanya ve Türkiye'nin bir çok benzer yanı var. Bu nedenle yabancılık çekmiyorum. Türk insanı çok sıcak kanlı. Beni burada çok yakın karşıladılar. Yöresel meyveler çok hoşuma gitti. Buranın meşhur üzümünün tadına baktım ve çok beğendim. Çanakkale'ye tekrar gelmeyi çok isterim" dedi.
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Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, Umurbey Geleneksel 27. Şeftali Festivali etkinlikleri kapsamında Umurbey Belde Stadında dünya starı Alexandra Stan sahne aldı.
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Binlerce kişinin katıldığı konserde Alexandra Stan seslendirdiği birbirinden güzel ve bilinen şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Festivale katılanlara muhteşem bir gece yaşatan Alexandra Stan, yaklaşık 1 saat sahnede kaldı.
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